08 ноября 2025 в 09:42

Появились первые кадры с места взрыва газа в жилом доме под Тулой

Газораспределительное устройство на трубе газопровода Газораспределительное устройство на трубе газопровода Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Появились кадры с места взрыва газа в Тульской области. Как заявил в своем Telegram-канале глава региона Дмитрий Миляев, инцидент произошел в многоквартирном доме в поселке Куркино. На опубликованных кадрах видно, что в результате взрыва частично обрушилась торцевая стена первого подъезда. Кроме того, пострадали кровля и перекрытия второго и третьего этажей.

На место ЧП прибыли сотрудники экстренных служб, в том числе семь бригад скорой помощи. По словам губернатора, информация о возможных жертвах и пострадавших уточняется. Для жителей дома организовали пункт временного пребывания в школе № 1.

На месте происшествия работают оперативные службы и глава администрации Геннадий Калина, — добавил Миляев.

Ранее мирный житель погиб в результате детонации взрывоопасного предмета в селе Кирилловка Донецкой Народной Республики. Как уточнили в управлении по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР, мужчине было 59 лет.

До этого на химическом предприятии в американском штате Миссисипи произошел взрыв, который спровоцировал выброс токсичных веществ в воздух. Завод специализировался на выпуске аммиачной продукции. Местные власти организовали эвакуацию местных жителей из близлежащих районов.

