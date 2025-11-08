Появились первые кадры с места взрыва газа в жилом доме под Тулой

Появились кадры с места взрыва газа в Тульской области. Как заявил в своем Telegram-канале глава региона Дмитрий Миляев, инцидент произошел в многоквартирном доме в поселке Куркино. На опубликованных кадрах видно, что в результате взрыва частично обрушилась торцевая стена первого подъезда. Кроме того, пострадали кровля и перекрытия второго и третьего этажей.

На место ЧП прибыли сотрудники экстренных служб, в том числе семь бригад скорой помощи. По словам губернатора, информация о возможных жертвах и пострадавших уточняется. Для жителей дома организовали пункт временного пребывания в школе № 1.

На месте происшествия работают оперативные службы и глава администрации Геннадий Калина, — добавил Миляев.

