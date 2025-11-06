Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 ноября 2025 в 06:55

В Миссисипи взорвался завод по производству аммиака

Reuters: на заводе в Миссисипи произошла утечка химикатов после взрыва

Полиция США Полиция США Фото: Shutterstock/FOTODOM

На химическом предприятии в штате Миссисипи, США произошел взрыв, приведший к выбросу токсичных химикатов в воздух, передает Reuters. Отмечается, что завод специализировался на выпуске аммиачной продукции и других химических веществ.

Местные власти организовали эвакуацию местных жителей из близлежащих районов, добавили в источнике. Для оставшихся граждан действует рекомендация не покидать жилые помещения.

Американский Красный Крест развернул оперативный пункт для помощи пострадавшим. Специальные службы проводят мониторинг атмосферного воздуха в зоне чрезвычайной ситуации, подчеркнули в издании.

Ранее мощный взрыв произошел в многоэтажном доме в Красногорске. Инцидент случился на 14-м этаже здания на бульваре Космонавтов. Взрывная волна выбила часть стены, осколки стекла и обломки фасада повредили соседние квартиры.

До этого сообщалось, что в результате взрыва на заводе в Копейске обрушилась часть производственного цеха. Спасательные службы вели работы по разборке завалов на месте происшествия. По последним данным, число жертв взрыва увеличилось до 23 человек, спасатели нашли тела 16 погибших.

США
взрывы
аммиак
заводы
