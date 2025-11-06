В Миссисипи взорвался завод по производству аммиака

В Миссисипи взорвался завод по производству аммиака Reuters: на заводе в Миссисипи произошла утечка химикатов после взрыва

На химическом предприятии в штате Миссисипи, США произошел взрыв, приведший к выбросу токсичных химикатов в воздух, передает Reuters. Отмечается, что завод специализировался на выпуске аммиачной продукции и других химических веществ.

Местные власти организовали эвакуацию местных жителей из близлежащих районов, добавили в источнике. Для оставшихся граждан действует рекомендация не покидать жилые помещения.

Американский Красный Крест развернул оперативный пункт для помощи пострадавшим. Специальные службы проводят мониторинг атмосферного воздуха в зоне чрезвычайной ситуации, подчеркнули в издании.

