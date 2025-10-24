В Копейске оценили площадь обрушения на заводе Площадь обрушения на заводе в Копейске составила более 800 квадратных метров

Площадь обрушения в цеху на заводе в Копейске Челябинской области составила более 800 квадратных метров, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона. Спасатели продолжают работу по ликвидации образовавшихся после взрыва завалов.

По уточненной информации, в результате взрыва в производственном цеху завода произошло обрушение несущих конструкций на площади 840 квадратных метров, — уточнил собеседник агентства.

Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил, что в результате взрыва на предприятии в Копейске пострадали 29 человек. Подтверждена гибель девяти. Глава региона добавил, что врачи оказывают всю необходимую помощь шестерым пострадавшим. Пока что не установлено местонахождение еще 11 человек.

Губернатор также отметил, что открытое горение на территории предприятия полностью ликвидировано силами спасателей. Текслер также отметил, что семьям погибших и пострадавших окажут всю необходимую помощь. По его словам, на данный момент угрозы жителям и гражданским объектам нет, версия прилета БПЛА пока не подтверждается.