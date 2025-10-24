Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 октября 2025 в 12:38

Число пострадавших при взрыве на заводе в Копейске резко возросло

Количество пострадавших при взрыве на заводе в Копейске увеличилось до 29

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Число пострадавших при взрыве на заводе в Копейске Челябинской области увеличилось до 29 человек, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Алексей Текслер. По его словам, из них шестеро помещены в медучреждения. Также к настоящему времени не установлено местонахождение еще 11 человек.

29 человек получают медицинскую помощь: из них шестеро госпитализированы, пятеро в тяжелом состоянии. Остальные наблюдаются амбулаторно, — отметил он.

До этого Текслер сообщил, что завод выплатит по 10 млн рублей семьям погибших. Пострадавшие также получат денежную компенсацию от завода, однако ее сумма будет зависеть от тяжести полученных увечий, объяснил Текслер.

Ранее представители поисково-спасательной службы Челябинской области сообщили о продолжении аварийно-восстановительных работ на территории предприятия в Копейске, где произошел взрыв. В операциях по устранению последствий инцидента участвует мобильный отряд профессиональных спасателей. Также появилась информация, что число жертв взрыва увеличилось до 12 человек.

