В Копейске выросло число жертв взрыва на заводе «112»: число жертв взрыва в Копейске выросло до 12

Число погибших при взрыве на заводе в Копейске выросло до 12, сообщил Telegram-канал «112». При этом семь человек пострадали, некоторым из них оказали амбулаторную помощь.

Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил, что в результате взрыва на предприятии в Копейске погибли девять человек. Он добавил, что врачи оказывали всю необходимую помощь пятерым пострадавшим. Губернатор также отметил, что открытое горение на территории предприятия полностью ликвидировано силами спасателей.

До этого Текслер сообщил, что на промышленном предприятии города Копейска произошел мощный взрыв. К месту инцидента незамедлительно прибыли оперативные службы.

