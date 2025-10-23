Число погибших при взрыве на предприятии в Копейске увеличилось

Число погибших при взрыве на предприятии в Копейске увеличилось Текслер: подтверждена гибель девяти человек при взрыве на предприятии в Копейске

По последним данным, в результате взрыва на предприятии в Копейске погибло девять человек, сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер в Telegram-канале. Он уточнил, что врачи продолжают оказывать всю необходимую помощь пятерым пострадавшим.

На данный момент подтверждается гибель девяти человек. Пять человек пострадали, наши медики делают все возможное, чтобы стабилизировать их состояние. Уточняем информацию по пропавшим без вести, — сказано в публикации.

Губернатор добавил, что открытое горение на территории предприятия было полностью ликвидировано силами спасателей. В настоящее время осуществляется переход к этапу разбора образовавшихся завалов, заключил он.

Ранее Текслер сообщил, что на промышленном предприятии города Копейска произошел мощный взрыв. К месту инцидента незамедлительно прибыли оперативные службы.

