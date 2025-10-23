Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
23 октября 2025 в 02:38

Число погибших при взрыве на предприятии в Копейске увеличилось

Текслер: подтверждена гибель девяти человек при взрыве на предприятии в Копейске

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

По последним данным, в результате взрыва на предприятии в Копейске погибло девять человек, сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер в Telegram-канале. Он уточнил, что врачи продолжают оказывать всю необходимую помощь пятерым пострадавшим.

На данный момент подтверждается гибель девяти человек. Пять человек пострадали, наши медики делают все возможное, чтобы стабилизировать их состояние. Уточняем информацию по пропавшим без вести, — сказано в публикации.

Губернатор добавил, что открытое горение на территории предприятия было полностью ликвидировано силами спасателей. В настоящее время осуществляется переход к этапу разбора образовавшихся завалов, заключил он.

Ранее Текслер сообщил, что на промышленном предприятии города Копейска произошел мощный взрыв. К месту инцидента незамедлительно прибыли оперативные службы.

Кроме того, губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что в результате падения обломков украинского беспилотника в Батайске произошло обрушение стены жилого многоквартирного дома на Западном шоссе. Уточняется, что никто из людей не пострадал. На улице Октябрьской саперы обследовали территорию после падения обломков. Повреждения получили торговые павильоны, автомобили и здание частной клиники, добавил губернатор.

Алексей Текслер
взрывы
Челябинская область
погибшие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«За пару лет станут нищими»: ЕС дорого заплатит за кражу активов России
Синоптик рассказала, когда в Москве выпадет снег
«Убей себя, а мы поможем»: Канада превращается в полигон нацистских практик
Атмосфера праздника: как прошел матч московского ЦСКА и сербской «Меги»
ПВО отразила атаку беспилотников ВСУ над одной областью
Мирный житель стал жертвой атаки ВСУ на российский регион
Число погибших при взрыве на предприятии в Копейске увеличилось
Россиянам рассказали, на сколько вырастут пенсии в ближайшие три года
«Лукойл» и «Роснефть» получили новый удар от США
В Госдуме предложили увеличить зарплаты и пенсии россиян в четыре раза
Госдума приняла поправки на триллионы рублей
Тренер ЦСКА признал имеющиеся проблемы внутри команды
Памфилова предупредила Запорожье об опасном законопроекте
Тренер сербского клуба заявил, что посоветует коллегам приезжать в Москву
Фаза Луны сегодня, 23 октября 2025 года. Рыба для котиков, агрессия и успех
Мать вора сожгла шедевры Пикассо и Моне: топ-5 самых дерзких краж из музеев
Трамп сообщил об отмене встречи с Путиным в Будапеште
Число погибших при взрыве в Копейске возросло
Трамп прокомментировал снятие ограничений по ракетам для ВСУ
Пять человек госпитализировали после взрыва в Копейске
Дальше
Самое популярное
Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт
Семья и жизнь

Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт

Курицу больше не жарю. Беру томаты, сыр и немного сливок — вкусный ужин по-скандинавски. Без хлопот и танцев с бубном
Власть

Курицу больше не жарю. Беру томаты, сыр и немного сливок — вкусный ужин по-скандинавски. Без хлопот и танцев с бубном

Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.