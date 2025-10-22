Под Челябинском прогремел взрыв на одном из предприятий

Под Челябинском прогремел взрыв на одном из предприятий Текслер: в Копейске прогремел взрыв на одном из предприятий, есть жертвы

На промышленном предприятии города Копейска произошел мощный взрыв, передает губернатор Челябинской области Алексей Текслер в Telegram-канале. По его словам, в результате происшествия есть жертвы. К месту инцидента незамедлительно прибыли оперативные службы.

Произошел взрыв на одном из предприятий города Копейска. К сожалению, есть жертвы. На место прибыли все оперативные службы, развернута работа штаба, — сказано в публикации.

Ранее стало известно, что на заводе «Авангард» в башкирском Стерлитамаке произошел взрыв. По предварительным данным, есть пострадавшие, к месту происшествия сразу выехали спасатели и скорые.

До этого в результате масштабных поисковых операций на территории завода по производству взрывчатых веществ, в частности боеприпасов для ВСУ, Accurate Energetic Systems в американском штате Теннесси спасателям не удалось найти выживших. Шериф округа Хамфрис Крис Дэвис назвал произошедшее большой потерей.

Также в турецкой провинции Коджаэли на химическом заводе в городе Диловасы произошел взрыв. В результате инцидента погибли три работника.