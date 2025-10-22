Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
22 октября 2025 в 22:32

Под Челябинском прогремел взрыв на одном из предприятий

Текслер: в Копейске прогремел взрыв на одном из предприятий, есть жертвы

Фото: Shutterstock|FOTODOM

На промышленном предприятии города Копейска произошел мощный взрыв, передает губернатор Челябинской области Алексей Текслер в Telegram-канале. По его словам, в результате происшествия есть жертвы. К месту инцидента незамедлительно прибыли оперативные службы.

Произошел взрыв на одном из предприятий города Копейска. К сожалению, есть жертвы. На место прибыли все оперативные службы, развернута работа штаба, — сказано в публикации.

Ранее стало известно, что на заводе «Авангард» в башкирском Стерлитамаке произошел взрыв. По предварительным данным, есть пострадавшие, к месту происшествия сразу выехали спасатели и скорые.

До этого в результате масштабных поисковых операций на территории завода по производству взрывчатых веществ, в частности боеприпасов для ВСУ, Accurate Energetic Systems в американском штате Теннесси спасателям не удалось найти выживших. Шериф округа Хамфрис Крис Дэвис назвал произошедшее большой потерей.

Также в турецкой провинции Коджаэли на химическом заводе в городе Диловасы произошел взрыв. В результате инцидента погибли три работника.

Челябинск
взрывы
жертвы
Копейск
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Из нищеты фавел к футбольному олимпу: как жил легендарный бразилец Пеле
Стала известна причина отказа Силуанова от Нобелевских премии
В ЕС одобрили 19-й пакет санкций против России
Стало известно о жертвах при взрыве в Копейске
США отменили ключевое ограничение для ВСУ по дальнобойным ракетам
«Надеюсь вернуться сюда еще»: игрок сербской «Меги» восхитился Москвой
Под Челябинском прогремел взрыв на одном из предприятий
Подозреваемого во взрыве в Ставрополе задержали
В Госдуме предложили отменить штраф за одно нарушение ПДД
Петров поделился впечатлениями от роли ведущего ТВ-шоу
ФБК требуют признать террористической организацией
Киркоров вышел в свет в костюме, расшитом камнями
Эффектность и красота: самые яркие кадры с гала-ужина премии «Виктория»
Жертвы черного ритуала? Версия спасения Усольцевых разваливается на глазах
Аналитик оценил тренировку стратегических сил России
Два человека сгорели заживо при крушении самолета
«Нужно помогать»: поэт раскрыл, как молодым талантам добиться успеха
Пашинян объяснил, почему больше не будет армянского коньяка
Стало известно о взрыве рядом с воинской частью в российском городе
Гузеева, Милявская, Долина: кого из звезд жестоко развели мошенники
Дальше
Самое популярное
Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт
Семья и жизнь

Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт

Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт

Курицу больше не жарю. Беру томаты, сыр и немного сливок — вкусный ужин по-скандинавски. Без хлопот и танцев с бубном
Власть

Курицу больше не жарю. Беру томаты, сыр и немного сливок — вкусный ужин по-скандинавски. Без хлопот и танцев с бубном

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.