11 октября 2025 в 21:29

Появились подробности взрыва завода по производству боеприпасов для ВСУ

После взрыва завода по производству боеприпасов в штате Теннесси никто не выжил

Несколько человек погибли в результате взрыва на заводе взрывчатых веществ в Теннесси Несколько человек погибли в результате взрыва на заводе взрывчатых веществ в Теннесси Фото: EPA/ТАСС

В результате масштабных поисковых операций на территории завода по производству взрывчатых веществ, в частности боеприпасов для ВСУ, Accurate Energetic Systems в американском штате Теннесси спасателям не удалось найти выживших, на пресс-конференции заявил шериф округа Хамфрис Крис Дэвис. Он назвал произошедшее большой потерей, передает телеканал ABC.

На месте происшествия работают более 300 сотрудников. На данный момент мы не обнаружили выживших, это огромная потеря, — сказал шериф.

О взрыве на Accurate Energetic Systems стало известно в пятницу, 10 октября. Сообщалось, что от здания завода почти ничего не осталось. Причины происшествия устанавливаются.

До этого в турецкой провинции Коджаэли на химическом заводе в городе Диловасы произошел взрыв. В результате инцидента, по предварительным данным, погибли три работника. Устанавливаются причины происшествия.

Кроме того, на оптовом рынке в турецком городе Демре в провинции Анталья прозвучал взрыв. Согласно имеющейся информации, следствием происшествия стало получение ранений рядом граждан.

