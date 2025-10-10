В США взорвался завод по производству боеприпасов для ВСУ

Мощный взрыв произошел на заводе по производству взрывчатых веществ, в частности боеприпасов для ВСУ, Accurate Energetic Systems в американском штате Теннесси, сообщает телеканал ABC. По данным шерифа округа Хамфрис Криса Дэвиса, в результате инцидента несколько человек погибли, еще 13 числятся пропавшими без вести.

Мы можем подтвердить, что на предприятии Accurate Energetic Systems в районе Бакснорт произошел взрыв, — уточнили в офисе шерифа округа.

Сейчас на месте работают экстренные службы, но из-за повторных детонаций спасатели пока не могут приступить к полноценным работам. Здание предприятия практически полностью уничтожено. Причины взрыва устанавливаются.

Компания Accurate Energetic Systems была основана в 1980 году. Она производит взрывчатые вещества для оборонной, аэрокосмической и коммерческой отраслей.

Ранее в турецкой провинции Коджаэли на химическом заводе в городе Диловасы произошел взрыв. В результате инцидента, по предварительным данным, погибли три работника. Устанавливаются причины происшествия.