Губернатор раскрыл, кто выплатит семьям погибших в Копейске 120 млн рублей Губернатор Текслер: завод в Копейске выплатит по 10 млн рублей семьям погибших

Завод в Копейске Челябинской области, где произошел взрыв, выплатит по 10 млн рублей семьям погибших, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Алексей Текслер. До этого он заявил, что жертвами мощного взрыва стали 12 человек. Пострадавшие также получат денежную компенсацию от завода, однако ее сумма будет зависеть от тяжести полученных увечий, объяснил Текслер.

Предприятием приняты решения о выплатах семьям погибших и пострадавшим. Семьи погибших получат 10 млн рублей. Пострадавшие, в зависимости от тяжести, — от миллиона до двух миллионов рублей, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что число пострадавших при взрыве в Копейске увеличилось до 19 человек. В связи с этой трагедией 24 октября объявлено днем траура. Местные власти обещали оказать семьям погибших и пострадавших всю необходимую помощь.

Также в Минобороны РФ сообщили, что утром 24 октября над регионами России сбили 25 дронов ВСУ. Большинство — 11 штук — перехватили над территорией Брянской области. Еще шесть ликвидировали над территорией Тульской области, четыре — Калужской области, три — Тверской области и один — над Новгородской областью.