25 дронов ВСУ пытались атаковать регионы России за час

Утром 24 октября над регионами России сбили 25 дронов ВСУ, сообщили в Министерстве обороны РФ. Большинство — 11 штук — перехватили над территорией Брянской области. Еще шесть БПЛА ликвидировали над территорией Тульской области, четыре — Калужской области, три — Тверской области и один — над Новгородской областью.

В период с 07:00 мск до 08:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 25 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — сказано в сообщении.

Ночью 24 октября над регионами России и Азовским морем ликвидировали 111 украинских беспилотников. По 34 и 25 БПЛА уничтожили над территориями Ростовской и Брянской областей соответственно, по 11 и 10 — над Калужской и Новгородской областями.

Тем временем губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что из-за атак ВСУ пострадал 21 человек, в том числе трое детей. Две пострадавшие девушки находятся в тяжелом состоянии, в случае необходимости их могут перевезти в Москву.

Также стало известно, что подвергнувшееся атаке украинского дрона здание на бульваре Космонавтов в Красногорске было обследовано экспертами. В настоящее время на месте инцидента развернут оперативный штаб.