23 октября 2025 в 10:27

Текслер объявил 24 октября днем траура из-за взрыва в Копейске

Алексей Текслер Алексей Текслер Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Челябинской области 24 октября объявлено днем траура в связи с трагедией в Копейске, сообщил губернатор Алексей Текслер в Telegram-канале. На всей территории региона будут приспущены государственные флаги, а учреждениям культуры и телеканалам рекомендовано отменить развлекательные мероприятия и передачи.

В связи с трагедией в Копейском городском округе 24 октября в Челябинской области будет объявлен днем траура. На всей территории региона будут приспущены флаги. Учреждениям культуры и телерадикомпаниям рекомендовано отменить развлекательные мероприятия, — написал глава региона.

Ранее представители поисково-спасательной службы Челябинской области сообщили о продолжении аварийно-восстановительных работ на территории предприятия в Копейске, где произошел взрыв. В операциях по устранению последствий инцидента участвует мобильный отряд профессиональных спасателей.

Кроме того, стало известно о возрастании числа жертв взрыва до 12 человек. По последним данным, семь граждан получили повреждения, причем части пострадавших уже была предоставлена амбулаторная медицинская помощь.

