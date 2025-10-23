Текслер объявил 24 октября днем траура из-за взрыва в Копейске

В Челябинской области 24 октября объявлено днем траура в связи с трагедией в Копейске, сообщил губернатор Алексей Текслер в Telegram-канале. На всей территории региона будут приспущены государственные флаги, а учреждениям культуры и телеканалам рекомендовано отменить развлекательные мероприятия и передачи.

Ранее представители поисково-спасательной службы Челябинской области сообщили о продолжении аварийно-восстановительных работ на территории предприятия в Копейске, где произошел взрыв. В операциях по устранению последствий инцидента участвует мобильный отряд профессиональных спасателей.

Кроме того, стало известно о возрастании числа жертв взрыва до 12 человек. По последним данным, семь граждан получили повреждения, причем части пострадавших уже была предоставлена амбулаторная медицинская помощь.