В Копейске скончался почетный гражданин и бизнесмен

В Копейске Челябинской области скончался почетный гражданин города и генеральный директор ООО «УК „Сигма Холдинг“» Александр Евгеньевич Махров, сообщили в администрации Копейского городского округа. Ему было 70 лет. Махров стоял у истоков развития местного агропромышленного холдинга и внес значительный вклад в жизнь города.

Александр Евгеньевич отличался преданностью своему делу, глубокими знаниями и богатым опытом, которыми щедро делился с окружающими, — подчеркнули в администрации.

Махров родился в 1955 году. После учебы в Омском государственном университете он переехал в Копейск, где работал преподавателем физики. В 1988 году Махров основал кооператив, предоставлявший юридические услуги. А в 1999 году он запустил цех по фасовке растительного масла под названием «Сигма». Под его руководством компания выросла в крупнейший агропромышленный холдинг региона. В 2012 году Александру Махрову присвоили звание «Почетный гражданин Копейска».

Ранее в Великобритании на 86-м году жизни скончался Гопи Хиндуджа — один из самых богатых людей страны. Он был совладельцем международного конгломерата Hinduja Group с состоянием семьи около 35,3 млрд фунтов стерлингов и сыграл ключевую роль в преобразовании семейного бизнеса в крупную корпорацию с интересами в банковском секторе, нефтедобыче и автомобилестроении.