Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
08 ноября 2025 в 19:05

В Копейске скончался почетный гражданин и бизнесмен

В Копейске скончался глава холдинга «Сигма» Александр Махров

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Копейске Челябинской области скончался почетный гражданин города и генеральный директор ООО «УК „Сигма Холдинг“» Александр Евгеньевич Махров, сообщили в администрации Копейского городского округа. Ему было 70 лет. Махров стоял у истоков развития местного агропромышленного холдинга и внес значительный вклад в жизнь города.

Александр Евгеньевич отличался преданностью своему делу, глубокими знаниями и богатым опытом, которыми щедро делился с окружающими, — подчеркнули в администрации.

Махров родился в 1955 году. После учебы в Омском государственном университете он переехал в Копейск, где работал преподавателем физики. В 1988 году Махров основал кооператив, предоставлявший юридические услуги. А в 1999 году он запустил цех по фасовке растительного масла под названием «Сигма». Под его руководством компания выросла в крупнейший агропромышленный холдинг региона. В 2012 году Александру Махрову присвоили звание «Почетный гражданин Копейска».

Ранее в Великобритании на 86-м году жизни скончался Гопи Хиндуджа — один из самых богатых людей страны. Он был совладельцем международного конгломерата Hinduja Group с состоянием семьи около 35,3 млрд фунтов стерлингов и сыграл ключевую роль в преобразовании семейного бизнеса в крупную корпорацию с интересами в банковском секторе, нефтедобыче и автомобилестроении.

Копейск
смерти
бизнесмены
Челябинская область
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сбежавшего с $400 тыс. украинского полицейского поймали в лесу с палаткой
Рудковская раскрыла диагноз Гном Гномыча
«Букины», слова о Москве, воспитание детей: как живет актер Павел Савинков
Украинский суд арестовал комбата, чьи военные погибли во время награждения
В российском регионе рыси стали нападать на кошек и собак
Власти Литвы признали неспособность МВД бороться с воздушными шарами
Лучший рецепт креветок! Готовим в кляре за 20 минут
Малолетнего пособника террористов арестовали в российском городе
Военэксперт предсказал участь Зеленского в случае побега
Автобус выехал на тротуар и протаранил толпу
Российский военный рассказал, как уничтожили Leopard для Путина
Провинциальный бизнесмен потребовал, чтобы Гордон снес свою беседку
На Украине нашли, через кого заполучить американский СПГ
От Костика до «Гоголя»: фото самых ярких ролей юбиляра Олега Меньшикова
Паспорт РФ, замужество, помощь украинцам: как живет певица Ани Лорак
Российский скульптор «ожил» в комментариях под сообщением о своей смерти
Зеленскому посоветовали приготовить отчет о трате средств
Раскрыто, кто следит за соблюдением прав бойцов СВО в Москве
В Копейске скончался почетный гражданин и бизнесмен
Появилось видео последних секунд полета Ка-226 перед падением в Дагестане
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.