26 октября 2025 в 09:55

Число погибших при взрыве на заводе в Копейске продолжает расти

«112»: число погибших при взрыве на заводе в Копейске выросло до 13 человек

Челябинская область. Копейск. Завод «Пластмасс», где произошел взрыв Челябинская область. Копейск. Завод «Пластмасс», где произошел взрыв Фото: Александр Чирков/ТАСС

Число погибших при взрыве на заводе Копейска в Челябинской области выросло до 13 человек, пишет Telegram-канал «112». По его информации, разбор завалов продолжается до сих пор.

В публикации говорится, что взрыв прогремел из-за нарушения техники безопасности. На предприятии обрушилась крыша и стены, рабочие оказались погребены под завалами.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в пятницу, 24 октября, подтверждал гибель 12 человек. На тот момент оставалась неизвестной судьба еще 11 рабочих. Глава региона отмечал, что предприятием приняты решения о выплатах семьям погибших и пострадавшим. Семьи погибших получат по 10 млн рублей. Пострадавшие в зависимости от тяжести от 1 до 2 млн рублей.

29 человек получают медицинскую помощь: из них шесть госпитализированы, пять в тяжелом состоянии. Остальные наблюдаются амбулаторно, — писал Текслер.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва на заводе обрушилась часть производственного цеха. Площадь обрушения составляет более 800 квадратных метров. Спасательные службы продолжают работы по разборке завалов на месте происшествия.

Россия
Челябинская область
Копейск
заводы
взрывы
погибшие
