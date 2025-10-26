Число погибших при взрыве на заводе в Копейске продолжает расти

Число погибших при взрыве на заводе Копейска в Челябинской области выросло до 13 человек, пишет Telegram-канал «112». По его информации, разбор завалов продолжается до сих пор.

В публикации говорится, что взрыв прогремел из-за нарушения техники безопасности. На предприятии обрушилась крыша и стены, рабочие оказались погребены под завалами.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в пятницу, 24 октября, подтверждал гибель 12 человек. На тот момент оставалась неизвестной судьба еще 11 рабочих. Глава региона отмечал, что предприятием приняты решения о выплатах семьям погибших и пострадавшим. Семьи погибших получат по 10 млн рублей. Пострадавшие в зависимости от тяжести от 1 до 2 млн рублей.

29 человек получают медицинскую помощь: из них шесть госпитализированы, пять в тяжелом состоянии. Остальные наблюдаются амбулаторно, — писал Текслер.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва на заводе обрушилась часть производственного цеха. Площадь обрушения составляет более 800 квадратных метров. Спасательные службы продолжают работы по разборке завалов на месте происшествия.