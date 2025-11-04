Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 ноября 2025 в 16:11

Умер богатейший человек в Великобритании

В возрасте 85 лет скончался богатейший человек в Великобритании Гопи Хиндуджа

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Великобритании скончался самый богатый человек страны — предприниматель Гопи Хиндуджа, которому было 85 лет, сообщает The Economic Times. Он умер после длительной болезни.

Общее состояние семьи Хиндуджа, имеющей индийское происхождение, оценивается в 35,3 млрд фунтов. Семье принадлежит конгломерат Hinduja Group, осуществляющий инвестиции в различные сектора экономики, включая банковское дело, нефтедобычу, автомобилестроение, сферу недвижимости и индустрию развлечений.

Гопи Хиндуджа начал работу в семейном бизнесе в 1959 году и активно участвовал в его преобразовании в крупную международную корпорацию. Изначально компания была основана в Индии в начале XX века, а ее главный зарубежный офис до Исламской революции 1979 года располагался в Тегеране. Предприниматель вместе со старшим братом Шри Хиндуджей перебрался в Лондон в 1980-е годы, откуда они руководили деятельностью всей группы компаний. Шри Хиндуджа умер в 2024 году.

Ранее стало известно, что бывший вице-президент США Дик Чейни скончался в возрасте 84 лет. Причиной смерти стали осложнения, вызванные пневмонией и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

