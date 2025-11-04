Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 ноября 2025 в 14:40

В США скончался главный архитектор «войны с террором»

CNN: бывший вице-президент США Дик Чейни скончался на 85-м году жизни

Дик Чейни Дик Чейни Фото: Dick Cheney/Global Look Press

Бывший вице-президент США Дик Чейни скончался в возрасте 84 лет, сообщает CNN. Причиной смерти стали осложнения, вызванные пневмонией и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Чейни служил в Белом доме при Джордже Буше — младшем с 2001 по 2009 год. Отмечается, что его называли архитектором «войны с террором». Он известен как политик, который после терактов 11 сентября 2001 года втянул США в войны в Ираке и Афганистане.

Его критиковали за негативные высказывания в адрес нынешнего президента США Дональда Трампа, которого он называл трусом и угрозой для страны. В 2024 году он проголосовал на выборах за кандидата от демократов Камалу Харрис.

Ранее в возрасте 72 лет скончался французский актер Чеки Карио. Смерть артиста подтвердила его агент Элизабет Таннер. Актер страдал онкологическим заболеванием. На его счету порядка 100 работ в кино. Карио стал известен широкой публике в конце 1980-х годов, когда сыграл главную роль в фильме «Медведь».

До этого на 87-м году жизни умер легендарный финский прыгун с шестом и экс-рекордсмен мира Пентти Никула. Причины смерти не разглашаются, но известно, что он скончался 30 октября.

США
умершие
политики
вице-президент
