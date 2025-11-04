В США скончался главный архитектор «войны с террором» CNN: бывший вице-президент США Дик Чейни скончался на 85-м году жизни

Бывший вице-президент США Дик Чейни скончался в возрасте 84 лет, сообщает CNN. Причиной смерти стали осложнения, вызванные пневмонией и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Чейни служил в Белом доме при Джордже Буше — младшем с 2001 по 2009 год. Отмечается, что его называли архитектором «войны с террором». Он известен как политик, который после терактов 11 сентября 2001 года втянул США в войны в Ираке и Афганистане.

Его критиковали за негативные высказывания в адрес нынешнего президента США Дональда Трампа, которого он называл трусом и угрозой для страны. В 2024 году он проголосовал на выборах за кандидата от демократов Камалу Харрис.

