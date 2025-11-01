Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Французский актер Чеки Карио скончался в возрасте 72 лет, пишет Agence France-Presse. Смерть артиста подтвердила его агент Элизабет Таннер. Актер страдал онкологическим заболеванием.

Валери Керузоре, его жена, и их дети с болью сообщают о смерти Чеки Карио из-за рака, — сообщили родственники.

На его счету порядка 100 работ в кино. Карио родился в Стамбуле в 1953 году. Он стал известен широкой публике в конце 1980-х годов, когда сыграл главную роль в фильме «Медведь», имевшем большой кассовый успех и собравшем около 9 млн зрителей. В 1990 году он снялся в картине Люка Бессона «Никита», а в 2001-м — в фильме «Амели» Жан-Пьера Жене.

Ранее на 87-м году жизни умер легендарный финский прыгун с шестом и экс-рекордсмен мира Пентти Никула. Причины смерти не разглашаются, но известно, что он скончался 30 октября. Никула стал чемпионом Европы в 1962 году, завоевав золото в Белграде с результатом 4,80 метра. В том же году он установил мировой рекорд, взяв высоту 4,94 метра, который смог превзойти лишь американец Брайан Штернберг в апреле 1963 года.

