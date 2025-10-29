В Копейске увеличилось число жертв взрыва на предприятии Число жертв взрыва в Копейске увеличилось до 23 человек

Число жертв взрыва на предприятии в Копейске увеличилось до 23 человек, сообщила пресс-служба правительства Челябинской области в своем Telegram-канале. Спасатели нашли тела 16 погибших. При этом аварийно-спасательные работы в зоне ЧП завершены.

В итоговом списке жертв трагедии 23 человека. Найдены тела 16 погибших, — говорится в сообщении.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в пятницу, 24 октября, подтверждал гибель 12 человек. На тот момент оставалась неизвестной судьба еще 11 рабочих. Глава региона отмечал, что предприятием приняты решения о выплатах семьям погибших и пострадавшим. Семьи погибших получат по 10 млн рублей.

До этого сообщалось, что в результате взрыва на заводе обрушилась часть производственного цеха. Площадь обрушения составляет более 800 квадратных метров. Спасательные службы вели работы по разборке завалов на месте происшествия.

Текслер ранее заявил, что взрыв на одном из промышленных предприятий Копейска произошел вечером в среду, 22 октября. К месту инцидента незамедлительно прибыли оперативные службы.