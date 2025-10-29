Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
29 октября 2025 в 15:33

В Копейске увеличилось число жертв взрыва на предприятии

Число жертв взрыва в Копейске увеличилось до 23 человек

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Число жертв взрыва на предприятии в Копейске увеличилось до 23 человек, сообщила пресс-служба правительства Челябинской области в своем Telegram-канале. Спасатели нашли тела 16 погибших. При этом аварийно-спасательные работы в зоне ЧП завершены.

В итоговом списке жертв трагедии 23 человека. Найдены тела 16 погибших, — говорится в сообщении.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в пятницу, 24 октября, подтверждал гибель 12 человек. На тот момент оставалась неизвестной судьба еще 11 рабочих. Глава региона отмечал, что предприятием приняты решения о выплатах семьям погибших и пострадавшим. Семьи погибших получат по 10 млн рублей.

До этого сообщалось, что в результате взрыва на заводе обрушилась часть производственного цеха. Площадь обрушения составляет более 800 квадратных метров. Спасательные службы вели работы по разборке завалов на месте происшествия.

Текслер ранее заявил, что взрыв на одном из промышленных предприятий Копейска произошел вечером в среду, 22 октября. К месту инцидента незамедлительно прибыли оперативные службы.

Россия
Челябинская область
взрывы
жертвы
Копейск
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
От фишинга до фрода: в сезон скидок мошенники атакуют покупателей и бизнес
В Роспотребнадзоре ответили о начале сезона гриппа в Москве
Врач рассказала, как бросить курить и не набрать вес
Вандалы разгромили могилы участников СВО
В Белом доме раскрыли, почему Трамп не может примирить Россию и Украину
Военэксперт раскрыл, почему ракеты «Орешник» вызывают недовольство Запада
«Я украинка, которая любит РФ»: Поклонская о Зеленском, санкциях и Крыме
«Смотреть на недругов»: олимпийский чемпион выступил против показа ОИ
На Западе раскрыли, как Китай бросит вызов американским авианосцам
Стало известно, как мощнейший ураган сказался на потоке туристов РФ на Кубу
В одном регионе запретят продажу алкоголя в День народного единства
Фигурант дела о хищении у «Росгеологии» ушел на СВО
«Жест доброй воли»: экс-депутат Рады о приглашении Путиным СМИ в зону СВО
Сотни украинцев гибнут в попытках сбежать от ТЦК и фронта
Суд озвучил решение в отношении еще двух напавших на Мостового
В Госдуме объяснили, чем именно напугала Запад поставка «Орешника» Минску
Микроавтобус с 18 детьми попал в аварию в российском регионе
«Открывал глаза, брал руку жены»: подруга Попова о его предсмертных часах
Страховка по вкладам вырастет вдвое: сколько денег можно хранить в банке
Стало известно, как вырос трафик звонков после ограничений в мессенджерах
Дальше
Самое популярное
Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов
Семья и жизнь

Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Семья и жизнь

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Семья и жизнь

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.