23 октября 2025 в 09:33

Спасательные работы продолжаются после взрыва в Копейске

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Спасательная операция на месте взрыва на предприятии в Копейске Челябинской области продолжается с привлечением профессионалов мобильного отряда, сообщает Telegram-канал поисково-спасательной службы региона. Работы направлены на полную ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации.

Спасатели мобильного отряда участвуют в ликвидации последствий взрыва в городе Копейске. Работы по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации продолжаются, — говорится в публикации.

Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил о мощном взрыве, произошедшем на промышленном предприятии в Копейске. По словам главы региона, в результате инцидента имеются жертвы. На место происшествия оперативно прибыли все необходимые аварийные и спасательные службы.

Кроме того, глава региона сначала заявил о девяти погибших в результате взрыва на предприятии. Текслер уточнил, что медицинские работники в настоящий момент продолжают оказывать всю необходимую помощь пятерым пострадавшим.

Позже появилась информация, что число жертв взрыва увеличилось до 12 человек. По последним данным, семь граждан получили повреждения, причем части пострадавших была предоставлена амбулаторная медицинская помощь.

Копейск
взрывы
спасатели
Челябинская область
