Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
07 ноября 2025 в 23:48

Человек погиб при взрыве в ДНР

Мирный житель села Кирилловка погиб при взрыве в ДНР

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мирный житель погиб в результате детонации взрывоопасного предмета в селе Кирилловка Донецкой Народной Республики, сообщили в управлении по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР. Уточняется, что ему было 59 лет.

Населенный пункт Кирилловка (Волновахский муниципальный округ): в результате детонации ВОП на ул. Степной погиб мужчина 1966 года рождения, — говорится в сообщении.

Ранее при атаке ВСУ на территорию Волгоградской области погиб мирный житель. Глава региона Андрей Бочаров отметил, что ему было 48 лет. Губернатор выразил соболезнования его родным и близким.

До этого губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил, что подразделения ПВО отразили массированную атаку украинских беспилотников на регион. Падение обломков дронов вызвало возгорание на территории промышленной зоны в Красноармейском районе. В результате атаки был поврежден многоквартирный дом, также пострадали остекления соседних зданий.

Кроме того, в Белгородской области из-за атак украинских дронов пострадали три человека. Как информировали местные власти, удары пришлись на Белгородский район и Шебекинский округ.

ДНР
погибшие
взрывы
мужчины
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Гороскоп 8 ноября: кому нельзя переедать и кого ждет роковая встреча?
Умер режиссер фильмов про Джеймса Бонда Ли Тамахори
Трамп и Орбан достигли соглашения по энергетическим санкциям
Наши повсюду! Главные успехи и сложности пророссийского подполья на Украине
Трутнев рассказал о боях с ВСУ под Угледаром
Подольская рассказала, как Никиту Преснякова изменила Америка
Открывший структуру ДНК скончался в хосписе
США одобрили идею использования активов России
Стала известна причина задержания директора Минпромторга Кузнецова
Фаза Луны сегодня, 8 ноября 2025 года. Сидим дома и прибираемся
Турция выдала ордер на арест Нетаньяху
Приметы 8 ноября: Дмитриев день, поминальный день, конец свадебного сезона
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 8 ноября 2025 года
ВС РФ движутся на Днепр и Запорожье: защищать их некому — все в котлах
Опасность БПЛА объявлена в трех регионах России
Человек погиб при взрыве в ДНР
Бадриджани: закуска из баклажанов с орехами — грузинская кухня
ПВО отразила атаку беспилотников над Курском
Внучка Ельцина опубликовала фото в купальнике с сыном Березовского
Аэропорт Волгограда временно не работает
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт
Семья и жизнь

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт

Завтрак за 7 минут. Обалденная намазка на поджаренный хлеб — нужны яйца, плавленый сыр и сметана
Общество

Завтрак за 7 минут. Обалденная намазка на поджаренный хлеб — нужны яйца, плавленый сыр и сметана

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.