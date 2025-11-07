Человек погиб при взрыве в ДНР

Человек погиб при взрыве в ДНР Мирный житель села Кирилловка погиб при взрыве в ДНР

Мирный житель погиб в результате детонации взрывоопасного предмета в селе Кирилловка Донецкой Народной Республики, сообщили в управлении по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР. Уточняется, что ему было 59 лет.

Населенный пункт Кирилловка (Волновахский муниципальный округ): в результате детонации ВОП на ул. Степной погиб мужчина 1966 года рождения, — говорится в сообщении.

Ранее при атаке ВСУ на территорию Волгоградской области погиб мирный житель. Глава региона Андрей Бочаров отметил, что ему было 48 лет. Губернатор выразил соболезнования его родным и близким.

До этого губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил, что подразделения ПВО отразили массированную атаку украинских беспилотников на регион. Падение обломков дронов вызвало возгорание на территории промышленной зоны в Красноармейском районе. В результате атаки был поврежден многоквартирный дом, также пострадали остекления соседних зданий.

Кроме того, в Белгородской области из-за атак украинских дронов пострадали три человека. Как информировали местные власти, удары пришлись на Белгородский район и Шебекинский округ.