06 ноября 2025 в 04:05

Мирный житель погиб при атаке ВСУ на Волгоградскую область

Бочаров: при атаке ВСУ на Волгоградскую область погиб мирный житель

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

При атаке ВСУ на территорию Волгоградской области погиб мирный житель, заявил глава региона Андрей Бочаров. По его словам, которые передает пресс-служба местной администрации, ему было 48 лет.

В результате террористической атаки БПЛА на 24-этажный жилой дом по улице Гаря Хохолова, 4 повреждены балконы, выбиты стекла близлежащих домов. В результате попадания осколков от обстрела погиб мирный житель, мужчина 48 лет. Искренние соболезнования родным и близким, — заявил Бочаров.

Ранее губернатор Волгоградской области заявил, что подразделения ПВО отражают массированную атаку украинских беспилотников на регион. Падение обломков дронов вызвало возгорание на территории промышленной зоны в Красноармейском районе. В результате атаки был поврежден многоквартирный дом, также пострадали остекления соседних зданий.

До этого выяснилось, что силы ПВО ликвидировали и перехватили 170 украинских беспилотников над регионами России. По данным пресс-службы Минобороны РФ, 48 и 21 БПЛА уничтожили над территориями Брянской и Воронежской областей, еще 15 БПЛА сбили над Калужской областью.

