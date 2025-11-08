Появилась информация об эпицентре взрыва газа в доме под Тулой ТАСС: взрыв газа в доме под Тулой произошел на первом этаже

Хлопок бытового газа в многоквартирном жилом доме в поселке Куркино Тульской области произошел на первом этаже, заявил ТАСС источник в оперативных службах. В доме частично обрушилась стена первого подъезда, а также крыша и перекрытия двух этажей.

По предварительной информации, источник взрыва находился на первом этаже, — отметил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что взрыв прогремел во время ремонтных работ. В результате 50-летний газовщик получил травмы средней степени тяжести. Как только появится возможность, его опросят. Жильцы соседних подъездов эвакуированы. Также местные власти организовали пункт временного пребывания в одной из школ.

До этого глава Тульской области Дмитрий Миляев уточнил, что общее количество пострадавших составило четыре человека. Их направили в Ефремовскую районную больницу для оказания всей необходимой медицинской помощи. Спасатели МЧС России проводят разбор завалов на месте происшествия. Узнать информацию о пострадавших родственниках можно по телефону горячей линии министерства здравоохранения региона.