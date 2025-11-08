Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
08 ноября 2025 в 12:31

Появилась информация об эпицентре взрыва газа в доме под Тулой

ТАСС: взрыв газа в доме под Тулой произошел на первом этаже

Полиция Полиция Фото: Matthias Balk/dpa/Global Look Press

Хлопок бытового газа в многоквартирном жилом доме в поселке Куркино Тульской области произошел на первом этаже, заявил ТАСС источник в оперативных службах. В доме частично обрушилась стена первого подъезда, а также крыша и перекрытия двух этажей.

По предварительной информации, источник взрыва находился на первом этаже, — отметил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что взрыв прогремел во время ремонтных работ. В результате 50-летний газовщик получил травмы средней степени тяжести. Как только появится возможность, его опросят. Жильцы соседних подъездов эвакуированы. Также местные власти организовали пункт временного пребывания в одной из школ.

До этого глава Тульской области Дмитрий Миляев уточнил, что общее количество пострадавших составило четыре человека. Их направили в Ефремовскую районную больницу для оказания всей необходимой медицинской помощи. Спасатели МЧС России проводят разбор завалов на месте происшествия. Узнать информацию о пострадавших родственниках можно по телефону горячей линии министерства здравоохранения региона.

взрывы
Тульская область
утечка газа
происшествия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российский форвард сломал зуб лучшему бомбардиру НХЛ
Удар дрона по людям, обстрел ТЭЦ: как ВСУ атакуют РФ 8 ноября
В ВСУ признали рекордное число дезертиров
Мощный пожар на складе парфюмерии обернулся множественными жертвами
«Самородок»: Бурмистров рассказал, можно ли заменить Николаева
Россиянин вышел из стрип-клуба и умер
Опубликовано видео со вдовой Николаева у гроба
«Начинаю болеть»: в Сети всплыли личные письма Анджелины Джоли
«Запускал в космос»: Давыдов рассказал о влиянии Николаева на телевидение
Юрий Антонов приехал на прощание с Николаевым
Погода в Москве в воскресенье, 9 ноября: ждать ли ливней и сильного ветра
Путин утвердил перестановки в Совбезе и назначил нового заместителя Шойгу
«Разносторонний человек»: Бурмистров рассказал, каким он запомнил Николаева
Боярский раскрыл, почему завершает карьеру
«Пришел поддатый»: режиссер рассказал, как «зверь» едва не уволил Николаева
«Пример для многих»: в РУСАДА восхитились поступком Валиевой
«Говорили на разных языках»: жена известного певца едва не развелась с ним
«Булочка заставила»: Ида Галич расплакалась из-за дочери
Тимати показал, как учит сына задерживать дыхание
Полиция Гоа усилила патрули из-за неприятных инцидентов с туристами
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт
Семья и жизнь

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2025 году
Семья и жизнь

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2025 году

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.