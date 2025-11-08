Появились новые детали взрыва в жилом доме под Тулой Baza: взрыв в Тульской области произошел во время ремонтных работ в жилом доме

Взрыв, прогремевший в жилом доме в поселке Куркино Тульской области, произошел во время ремонтных работ, сообщает Telegram-канал Baza. По его информации, он раздался в квартире на первом этаже. В момент взрыва 50-летний газовщик ремонтировал в ней оборудование.

Как уточнил канал, в результате мужчина получил травмы средней степени тяжести. В ближайшее время при возможности его опросят. При этом жильцы соседних подъездов были эвакуированы.

Взрыв в Куркино прогремел утром 8 ноября. По словам губернатора Тульской области Дмитрия Миляева, в доме частично обрушилась стена первого подъезда, крыша и перекрытия двух этажей. Власти организовали пункт временного пребывания в одной из школ.

Позднее Миляев уточнил, что при взрыве в Куркино пострадали четыре человека. Спасатели проводят разбор завалов на месте происшествия. На опубликованных кадрах можно заметить частично обрушившуюся торцевую стену первого подъезда, а также поврежденную кровлю и перекрытия второго и третьего этажей.