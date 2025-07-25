Эксперт по ЖКХ ответил, как избежать трагедий со взрывами газа в домах

Эксперт по ЖКХ ответил, как избежать трагедий со взрывами газа в домах Эксперт ЖКХ Бондарь: жильцы должны внимательно относиться к газовой безопасности

Жильцы многоквартирных домов должны внимательно относиться к газовой безопасности, заявил NEWS.ru эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. По его словам, только совместный контроль жителей и управляющих организаций за соблюдением законодательства помогут предотвратить подобные катастрофы, как взрыв газа в Саратове.

Вопросы газовой безопасности требуют самого серьезного отношения как со стороны управляющих организаций, так и со стороны жильцов. Только совместный контроль и соблюдение законодательства помогут предотвратить подобные катастрофы, [как взрыв газа в Саратове], — пояснил Бондарь.

Он отметил, что УК иногда включают в платежки дополнительные строки за проверку газового оборудования, хотя суды неоднократно признавали такие действия незаконными. По его словам, жильцам важно внимательно изучать квитанции и требовать от УК документы, подтверждающие проведение диагностики

Иногда управляющие компании могут добавлять отдельную строку диагностики газового оборудования в платежки, хотя суды признавали это незаконным. Жильцы могут повлиять на ситуацию, внимательно проверяя квитанции на предмет незаконных дополнительных платежей за диагностику газа. Важно требовать от УК документы, подтверждающие проведение проверок газового оборудования. В случае выявления нарушений следует обращаться в жилищную инспекцию или прокуратуру, — резюмировал Бондарь.

Ранее криминалист Михаил Игнатов выразил мнение, что причиной взрыва в жилом доме Саратова могло стать неисправное оборудование. По его словам, также газ в многоэтажке мог взорваться из-за нарушений правил эксплуатации.