Тульский губернатор назвал число пострадавших при взрыве газа в жилом доме Губернатор Миляев: три человека пострадали при взрыве газа в поселке Куркино

Три человека пострадали в результате взрыва бытового газа в многоквартирном доме в поселке Куркино Тульской области, заявил в Telegram-канале глава региона Дмитрий Миляев. По его словам, их отвезли в больницу для оказания всей необходимой медицинской помощи.

Уточненная информация по происшествию в поселке Куркино. Всего пострадавших: три человека. Все они направлены в Ефремовскую районную больницу, — подчеркнул губернатор.

Кроме того, эвакуировано 10 жильцов, они находятся у своих родственников. В поселке развернули пункт временного пребывания в школе № 1, где организовано горячее питание. Уточнить информацию о пострадавших родственниках можно по телефону горячей линии министерства здравоохранения Тульской области, отметил Миляев.

Ранее появились первые кадры с места ЧП под Тулой. В результате взрыва произошло частичное обрушение торцевой стены первого подъезда, кровли и перекрытий второго и третьего этажей. На место оперативно прибыли сотрудники экстренных служб, в том числе семь бригад скорой помощи.