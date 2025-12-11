Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 декабря 2025 в 16:04

Человека спасли из-под завалов после взрыва дома в Волгоградской области

МЧС: один человек спасен из-под завалов дома в городе Петров Вал

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Один человек спасен из-под завалов дома в городе Петров Вал Волгоградской области после взрыва в многоквартирном доме, передает пресс-служба МЧС. По данным ведомства, которые приводит ТАСС, 48 человек были эвакуированы.

Сотрудники МЧС России спасли из-под завалов одного человека, еще 48 человек эвакуировали, — сказано в сообщении.

По данным ведомства, площадь обрушения на четвертом этаже дома составила 90 квадратных метров. В настоящее время специалисты разбирают завалы и ищут пострадавших.

До этого стало известно о сильном взрыве в городе Петров Вал. Уточнялось, что в конце лета этот дом пострадал от атаки БПЛА. Жильцы считают, что причиной могло стать повреждение газового оборудования. В Сети появился снимок с места взрыва. На кадрах можно увидеть повреждения и осевшую крышу здания.

Ранее сообщалось, что причиной взрыва в Пермском национальном исследовательском политехническом университете могла стать разгерметизация гидродинамического стенда. Прокуратура региона организовала проверку обстоятельств произошедшего.

Волгоградская область
завалы
МЧС
взрывы
