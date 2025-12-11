Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 декабря 2025 в 15:30

Появился снимок с места взрыва дома в Волгоградской области

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В Сети появился снимок с места взрыва в городе Петров Вал Волгоградской области. Инцидент произошел в многоквартирном доме на улице Ленина. На кадрах, опубликованных в местном паблике V1.ru, можно увидеть повреждения и осевшую крышу здания.

До этого стало известно о сильном взрыве. Уточнялось, что в конце лета этот дом пострадал от атаки БПЛА. Жильцы считают, что причиной могло стать повреждение газового оборудования.

Ранее появились сообщения, что в лаборатории Пермского национального исследовательского политехнического университета произошел взрыв гидродинамического стенда. На место выехали экстренные службы. Известно о гибели двух человек. Среди погибших также числится 10-летний ребенок.

Также в Сети появились кадры с места прилета в Чебоксарах. На опубликованных снимках можно увидеть поврежденные жилые дома. На месте работали сотрудники экстренных служб. Чувашия попала под удар со стороны ВСУ утром 9 декабря. По словам главы республики Олега Николаева, зафиксированы повреждения жилых домов.

взрывы
Волгоградская область
дома
повреждения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно о спасении человека из-под завалов после сильного взрыва
Россиянам дали советы, как не ошибиться с выбором елки на Новый год
Мерц пожаловался, что США неверно понимают суть Евросоюза
Цифровой надзор без иллюзий: что дает онлайн-контроль стройки
Батрутдинов стал Шуриком, Кузьмина беременна двойней: киноновинки декабря
Названы возможные сроки возвращения России на мировой рынок
Инженер посоветовала наиболее экологичный вариант новогодней елки
Вдова отправила прах мужа в стратосферу
«Жужжалка» вышла в эфир с новым несуществующим словом
Что подарить на Новый год друзьям: 100+ идей для лучших подарков
В Минобороны раскрыли цели новых ударов ВС России
На популярном курорте начали массово досматривать россиян и искать вейпы
Одна нейросеть столкнулась с масштабным сбоем
Бывший премьер Украины заявил о скрытой от него информации перед Майданом
Гаттузо пошутил о его сравнении с Галустяном в роли тренера «ГазМяса»
Маркетолог сравнил цены на домашний и кофе навынос
В Роскачестве предостерегли от украшения елки с помощью бубликов
На Украине преступники использовали БПЛА для убийства
Мать ребенка с ДЦП получила штраф за инвалидную коляску
Политолог объяснил, почему США заговорили о поставках энергии РФ в Европу
Дальше
Самое популярное
Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю

Картошку больше не жарю! Готовлю по-шведски с укропом и сметаной. Просто, сытно и по-домашнему
Общество

Картошку больше не жарю! Готовлю по-шведски с укропом и сметаной. Просто, сытно и по-домашнему

Слоеное удовольствие к ужину — готовим копеечную запеканку с нежной рыбкой за 30 минут
Общество

Слоеное удовольствие к ужину — готовим копеечную запеканку с нежной рыбкой за 30 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.