Появился снимок с места взрыва дома в Волгоградской области

В Сети появился снимок с места взрыва в городе Петров Вал Волгоградской области. Инцидент произошел в многоквартирном доме на улице Ленина. На кадрах, опубликованных в местном паблике V1.ru, можно увидеть повреждения и осевшую крышу здания.

До этого стало известно о сильном взрыве. Уточнялось, что в конце лета этот дом пострадал от атаки БПЛА. Жильцы считают, что причиной могло стать повреждение газового оборудования.

Ранее появились сообщения, что в лаборатории Пермского национального исследовательского политехнического университета произошел взрыв гидродинамического стенда. На место выехали экстренные службы. Известно о гибели двух человек. Среди погибших также числится 10-летний ребенок.

Также в Сети появились кадры с места прилета в Чебоксарах. На опубликованных снимках можно увидеть поврежденные жилые дома. На месте работали сотрудники экстренных служб. Чувашия попала под удар со стороны ВСУ утром 9 декабря. По словам главы республики Олега Николаева, зафиксированы повреждения жилых домов.