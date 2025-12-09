ТИЭФ'25
09 декабря 2025 в 08:17

БПЛА атаковали Чувашию и ранили мирных жителей

В Чебоксарах несколько человек пострадали при атаке БПЛА

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
Чувашия попала под удар со стороны Вооруженных сил Украины, противник задействовал беспилотные летательные аппараты, написал в Telegram-канале глава Чувашской Республики Олег Николаев. По его словам, в Чебоксарах зафиксированы повреждения жилых домов. Кроме того, несколько человек были ранены.

Уважаемые жители республики! Сегодняшним утром в республике в очередной раз зафиксирована атака вражескими БПЛА. К сожалению, есть пострадавшие, повреждения жилых домов, — говорится в сообщении.

Николаев добавил, что экстренные службы работают в усиленном режиме. В Чебоксарах временно ограничили движение на ряде магистралей. Также в одной из местных школ открыли пункт помощи пострадавшим.

Прошу всех сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности и доверять только проверенной информации, — обратился глава республики к жителям.

По данным Министерства обороны, в ночь на 9 декабря средства противовоздушной обороны сбили и перехватили над регионами России 121 украинский беспилотник. Из них 49 и 22 БПЛА уничтожили над территориями Белгородской области и Крымом соответственно.

Чувашия
Олег Николаев
Чебоксары
ВСУ
БПЛА
дроны
беспилотники
пострадавшие
разрушения
