28 ноября 2025 в 10:50

Бетон затруднил работу спасателей после обрушения на Сахалине

В Южно-Сахалинске бетон усложнил работу спасателей на месте обрушения

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Спасательные работы на месте обрушения в Южно-Сахалинске сталкиваются с трудностями из-за обилия сырого бетона. Экстренные службы продолжают разбирать завалы, однако, как сообщает правительство Сахалинской области, этот материал значительно замедляет процесс.

В настоящее время специалисты работают над демонтажем металлоконструкций. По информации властей, они рассматривают различные методы, включая использование воды для «размытия» бетона, чтобы ускорить доступ к заблокированным участкам.

Правительство региона информировало о ликвидации последствий частичного обрушения двухэтажного строящегося ангара в переулке Энергетиков. По предварительным данным, обрушение произошло в момент заливки бетона на крышу здания. Четыре человека получили травмы, еще трое, как полагают, остаются под обломками.

Ранее Минздрав Сахалинской области сообщил, что состояние пострадавших при обрушении здания не вызывает серьезных опасений. По данным ведомства, к месту ЧП выехали пять автомобилей скорой медицинской помощи.

Южно-Сахалинск
бетон
спасатели
завалы
