В Липецке создали биокапсулы для повышения прочности бетона

Липецкие ученые смогли разработать биокапсулы, которые могут повысить прочность бетона, сообщает MIR24.TV. Это позволит увеличить срок службы и сократить выбросы углекислого газа, а также сэкономить при строительстве.

Мы как региональный вуз направлены на решение прикладных задач для предприятий региона и на разработки в технической химии, аналитической химии и в области производства, — рассказала заведующая кафедрой химии ЛГТУ Антонина Бондаренко.

В бетонную смесь добавляют капсулы со специальными бактериями, которые при появлении трещин в дальнейшем пробуждаются и устраняют дефект. Такой улучшенный бетон выдержал 35 миллионов циклов интенсивных нагрузок, в то время как образцы без добавления биокапсул разрушались после 9 млн циклов.

Ранее сообщалось, что новаторская технология распознавания движений, превосходящая по точности существующие аналоги, была создана в Самаре. Уникальный метод сжимает массивные данные о движении человека, превращая их в компактные траектории.