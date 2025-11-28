День матери
28 ноября 2025 в 10:06

Минздрав раскрыл состояние пострадавших при обрушении здания на Сахалине

Минздрав: пострадавшим при обрушении здания на Сахалине ничего не угрожает

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Состояние четырех человек, пострадавших при обрушении здания в Южно-Сахалинске, не вызывает серьезных опасений, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Сахалинской области. Там добавили, что к месту ЧП выехали пять автомобилей скорой медицинской помощи.

Четверо человек были оперативно извлечены из-под обломков, им оказана первая медицинская помощь. Предварительно, их состоянию ничто не угрожает, углубленное исследование будет проведено в областной клинической больнице, пациенты уже проходят диагностику, — сказали в ведомстве.

Ранее в МЧС сообщали, что в Южно-Сахалинске произошло частичное обрушение строящегося двухэтажного объекта, в результате чего четыре человека получили травмы, а трое могут оставаться под завалами. На месте аварии работают 16 спасателей и пять единиц специальной техники.

До этого в Санкт-Петербурге на Большой Разночинной улице было зафиксировано частичное обрушение строящегося трехэтажного здания. В результате ЧП пострадали три человека, один из которых находился в тяжелом состоянии.

