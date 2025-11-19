Часть строящегося здания обрушилась в Петербурге 78.ru: люди пострадали при обрушении части строящегося здания в Петербурге

В Петроградском районе на улице Большой Разночинной Санкт-Петербурга произошло частичное обрушение строящегося трехэтажного здания. В результате происшествия пострадали три человека, один из которых находится в тяжелом состоянии, сообщает портал 78.ru.

Авария произошла в момент заливки бетонной смеси, когда металлические опоры, поддерживавшие опалубку, не выдержали нагрузки. На строительной площадке в это время находились четыре рабочих, трое из которых упали вместе с обрушившейся конструкцией.

На площадке находились четверо рабочих: трое упали вместе с конструкцией, а четвертому удалось удержаться, зацепившись за арматуру, — указано в сообщении.

Медики оценивают состояние одного пострадавшего как тяжелое, еще двоих — как средней тяжести. В настоящее время территория, где произошло обрушение, оцеплена сотрудниками правоохранительных органов. На месте происшествия работают кинологи со служебными собаками, которые проводят поисковые мероприятия для исключения возможности нахождения людей под завалами.

Строительный объект, где произошла авария, является частью элитного жилого комплекса. Он возводится в центральной части города.

