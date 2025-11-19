Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
19 ноября 2025 в 02:36

Часть строящегося здания обрушилась в Петербурге

78.ru: люди пострадали при обрушении части строящегося здания в Петербурге

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

В Петроградском районе на улице Большой Разночинной Санкт-Петербурга произошло частичное обрушение строящегося трехэтажного здания. В результате происшествия пострадали три человека, один из которых находится в тяжелом состоянии, сообщает портал 78.ru.

Авария произошла в момент заливки бетонной смеси, когда металлические опоры, поддерживавшие опалубку, не выдержали нагрузки. На строительной площадке в это время находились четыре рабочих, трое из которых упали вместе с обрушившейся конструкцией.

На площадке находились четверо рабочих: трое упали вместе с конструкцией, а четвертому удалось удержаться, зацепившись за арматуру, — указано в сообщении.

Медики оценивают состояние одного пострадавшего как тяжелое, еще двоих — как средней тяжести. В настоящее время территория, где произошло обрушение, оцеплена сотрудниками правоохранительных органов. На месте происшествия работают кинологи со служебными собаками, которые проводят поисковые мероприятия для исключения возможности нахождения людей под завалами.

Строительный объект, где произошла авария, является частью элитного жилого комплекса. Он возводится в центральной части города.

Ранее сообщалось, что на севере Москвы часть ангара обрушилась на два припаркованных автомобиля. Происшествие случилось во время работ по сносу конструкции.

обрушения
здания
Санкт-Петербург
стройки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Работодателей предложили наказывать за «тихое увольнение» сотрудников
Макрон пообещал Зеленскому 100 самолетов: откуда у Киева пилоты и $29 млрд
Перечислены причины исчезновения трудового стажа
Атака «Гераней» на Харьков 19 ноября: какие цели поражены, что известно
Многодетным родителям предложили назначить новую выплату
Часть строящегося здания обрушилась в Петербурге
Поведение Зеленского напугало партнеров Украины
Скончался олимпийский чемпион по стендовой стрельбе
В Крыму предостерегли Писториуса от неосторожных слов о России
Депутат призвал не допустить налоговых поблажек для одного типа компаний
Гороскоп на 19 ноября: Ракам — на шопинг, а Скорпионам — на тренировку!
В Раде заявили о бегстве министра энергетики с Украины
США приняли решение по продаже оборудования Украине для Patriot
Отказ от титула, слова о России, президентство на Украине: как живет Усик
Буланова и танцоры: так кто же кого предал, новые подробности конфликта
Лагерь беженцев в Ливане подвергся авиационной атаке
Итальянский суд вскоре решит судьбу обвиняемого в теракте на «Северных потоках»
В «Днепре» рассказали, сколько объектов уничтожил расчет «Мста-Б» за месяц
Глава офиса Зеленского срочно вылетел в европейскую страну
Массовая авария произошла в центре Москвы
Дальше
Самое популярное
Лепешка из картофельных кружков с начинкой — готовим без муки и масла. Вкусный завтрак за 15 минут
Общество

Лепешка из картофельных кружков с начинкой — готовим без муки и масла. Вкусный завтрак за 15 минут

Никаких больше котлет и зраз. Сырно-куриная запеканка с манкой — моя новая любовь. Получается очень нежной и вкусной
Общество

Никаких больше котлет и зраз. Сырно-куриная запеканка с манкой — моя новая любовь. Получается очень нежной и вкусной

Только грудка и сыр — готовлю хрустящие гезлеме. По вкусу как чебуреки, но без тонны масла и жира
Общество

Только грудка и сыр — готовлю хрустящие гезлеме. По вкусу как чебуреки, но без тонны масла и жира

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.