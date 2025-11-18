Часть ангара обрушилась на два автомобиля в Москве

На севере Москвы часть ангара обрушилась на два припаркованных автомобиля, пишет 360.ru со ссылкой на экстренную службу. Происшествие случилось во время работ по сносу конструкции.

ЧП произошло в районе дома № 48 на улице Поморская. Представители службы предупредили об угрозе дальнейшего обрушения конструкции.

Ранее в Красногорске в результате разбора здания бывшего горнолыжного комплекса «Снежком» произошло обрушение, обломки рухнули на автомобили и повредили облицовку соседнего дома. Пострадали люди.

До этого в Воронеже дорожный знак упал на мальчика после столкновения Renault Captur под управлением местного жителя 1973 года с «Нивой», за рулем которой был мужчина 1988 года. Подросток скончался на месте ДТП от полученных травм.