Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 декабря 2025 в 15:40

«Приболевший ястреб»: в Госдуме охарактеризовали одного сенатора США

Депутат Колесник усомнился в политической самостоятельности сенатора США Грэма

Андрей Колесник Андрей Колесник Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Сенатор США Линдси Грэм не является самостоятельной политической фигурой и полностью управляется людьми из Белого дома, которые не заинтересованы в политике американского лидера Дональда Трампа, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. По его мнению, разбираться с такими чиновниками должен сам президент Соединенных Штатов.

Грэм не является самостоятельной политической фигурой. Глядя на него, не скажешь, что он сам может влиять на политику США. Грэм — это приболевший ястреб. Я думаю, в Белом доме есть люди, которым не интересна политика Трампа, и именно они руководят Грэмом. Но в этих проблемах должен разобраться сам президент США: кто и что пытается у них подтасовать руками таких недобитых птичек, — высказался Колесник.

Ранее Грэм заявил, что Трамп одобрил законопроект о санкциях против России. По его словам, глава Белого дома поручил лидеру республиканского большинства в сенате Джону Тьюну представить документ для рассмотрения. Законодательную инициативу в настоящее время поддерживают более 80 членов сената.

Линдси Грэм
США
Дональд Трамп
сенаторы
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Александрина Гуловская
А. Гуловская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сигал посетил Новосибирск и получил подарок
Более 50 человек пострадали от утечки газа в поезде
Стало известно о спасении человека из-под завалов после сильного взрыва
Россиянам дали советы, как не ошибиться с выбором елки на Новый год
Мерц пожаловался, что США неверно понимают суть Евросоюза
Цифровой надзор без иллюзий: что дает онлайн-контроль стройки
Батрутдинов стал Шуриком, Кузьмина беременна двойней: киноновинки декабря
Названы возможные сроки возвращения России на мировой рынок
Инженер посоветовала наиболее экологичный вариант новогодней елки
Вдова отправила прах мужа в стратосферу
«Жужжалка» вышла в эфир с новым несуществующим словом
Что подарить на Новый год друзьям: 100+ идей для лучших подарков
В Минобороны раскрыли цели новых ударов ВС России
На популярном курорте начали массово досматривать россиян и искать вейпы
Одна нейросеть столкнулась с масштабным сбоем
Бывший премьер Украины заявил о скрытой от него информации перед Майданом
Гаттузо пошутил о его сравнении с Галустяном в роли тренера «ГазМяса»
Маркетолог сравнил цены на домашний и кофе навынос
В Роскачестве предостерегли от украшения елки с помощью бубликов
На Украине преступники использовали БПЛА для убийства
Дальше
Самое популярное
Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю

Картошку больше не жарю! Готовлю по-шведски с укропом и сметаной. Просто, сытно и по-домашнему
Общество

Картошку больше не жарю! Готовлю по-шведски с укропом и сметаной. Просто, сытно и по-домашнему

Слоеное удовольствие к ужину — готовим копеечную запеканку с нежной рыбкой за 30 минут
Общество

Слоеное удовольствие к ужину — готовим копеечную запеканку с нежной рыбкой за 30 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.