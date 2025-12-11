«Приболевший ястреб»: в Госдуме охарактеризовали одного сенатора США

Сенатор США Линдси Грэм не является самостоятельной политической фигурой и полностью управляется людьми из Белого дома, которые не заинтересованы в политике американского лидера Дональда Трампа, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. По его мнению, разбираться с такими чиновниками должен сам президент Соединенных Штатов.

Грэм не является самостоятельной политической фигурой. Глядя на него, не скажешь, что он сам может влиять на политику США. Грэм — это приболевший ястреб. Я думаю, в Белом доме есть люди, которым не интересна политика Трампа, и именно они руководят Грэмом. Но в этих проблемах должен разобраться сам президент США: кто и что пытается у них подтасовать руками таких недобитых птичек, — высказался Колесник.

Ранее Грэм заявил, что Трамп одобрил законопроект о санкциях против России. По его словам, глава Белого дома поручил лидеру республиканского большинства в сенате Джону Тьюну представить документ для рассмотрения. Законодательную инициативу в настоящее время поддерживают более 80 членов сената.