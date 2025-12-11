Страны ЕС потребовали от Еврокомиссии €50 млрд на снаряды и ПВО

Страны ЕС потребовали от Еврокомиссии €50 млрд на снаряды и ПВО

Страны Евросоюза подали заявки на €50 млрд (4,47 трлн рублей) для производства снарядов и систем ПВО в рамках масштабной оборонной программы SAFЕ, сообщил представитель Еврокомиссии Тома Ренье на брифинге в Брюсселе. Общий объем финансирования программы составляет €150 млрд (13,7 трлн рублей), передает ТАСС.

Страны ЕС запросили €50 млрд на проекты в сфере ПВО и ПРО, боеприпасы и ракеты. €6 млрд (548 млн рублей) на беспилотники и средства борьбы с ними. €13 млрд (1,1 трлн рублей) на создание морских платформ, — сообщил Ренье.

По его словам, запросы на финансирование в рамках программы вооружения SAFЕ поступили от 19 стран сообщества. Всего было представлено 691 проект, при этом большинство из них — 65% — являются совместными инициативами нескольких государств.

Ранее сообщалось, что страны Евросоюза готовы пересмотреть масштабные оборонные инициативы, предложенные Еврокомиссией, включая проект «стена дронов». Для этой цели в январе 2026 года запланирована специальная сессия с участием представителей национальных правительств для обсуждения и анализа четырех ключевых проектов.