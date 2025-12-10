Еврокомиссия может столкнуться с пересмотром своих оборонных планов

Еврокомиссия может столкнуться с пересмотром своих оборонных планов Страны-члены ЕС рассматривают возможность изменения оборонных инициатив

Страны Евросоюза готовы пересмотреть масштабные оборонные инициативы, предложенные Еврокомиссией, включая проект «стена дронов», сообщил портал Euractiv со ссылкой на источники. Для этой цели в январе 2026 года запланирована специальная сессия с участием представителей национальных правительств для обсуждения и анализа четырех ключевых проектов.

Несмотря на ожидания Еврокомиссии утвердить данные инициативы до конца текущего года, лидеры стран ЕС в октябре отказались от их формального одобрения, пишет издание. По информации источников, государства-участники могут дополнить список новыми предложениями или полностью его изменить, что способно ослабить реализацию дорожной карты оборонной готовности Брюсселя. Подобный пересмотр способен существенно скорректировать оборонное планирование союза на 2026 год.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев заявил, что экономический потенциал Евросоюза, возможно, позволяет Европе начать вооруженное противостояние с Россией. По его оценке, интерес ЕС состоит в продлении украинского кризиса для одновременного наращивания собственного военно-промышленного комплекса.