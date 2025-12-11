Мошенники устроили шоппинг на маркетплейсе за счет москвички Мошенники потратили 600 тыс. рублей с карты москвички на товары с маркетплейса

Мошенники потратили с карты жительницы Москвы почти 600 тыс. рублей, чтобы купить товары на известном маркетплейсе, информирует «112». По данным источника, жертва обнаружила оповещения о заказах и списании денег вечером 9 декабря. Пока девушка пыталась понять, что произошло, количество покупок росло, а пострадавшей пришлось отменять их, но появлялись другие.

Предположительно, мошенники обустраивали дом, поскольку заказывали товары для кухни. Так, аферисты взяли кофемашину, три камеры GoPro и многое другое. Общая сумма трат составила 571 тыс. рублей.

Девушка пыталась дозвониться до службы поддержки, но в результате ей позвонили с маркетплейса и спросили, почему она отказалась от кофемашины. В результате большую часть товаров удалось отменить. Выяснилось, что неделю назад то же самое произошло с ее мужем. Мошенники заказали товаров на 80 тыс. рублей, а вернуть средства мужчина смог только через банк. К аккаунту супруги была привязана одна из его карт. Удалось ли паре вернуть все деньги, не уточняется.

Ранее стало известно о праздничных схемах кражи денег мошенниками. Ведущий эксперт по информационной безопасности MWS Cloud Илона Кокова рассказала, что аферисты пытаются обобрать граждан на фоне спешки и суматохи с подарками и подготовки к Новому году.