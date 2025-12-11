Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 декабря 2025 в 15:15

«Наклевался конопли»: в ГД высмеяли идею Грэма о захвате российских судов

Депутат Колесник: Трамп не одобрит идею Грэма о захвате российских судов

Андрей Колесник Андрей Колесник Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
Предложение американского сенатора Линдси Грэма о захвате российских судов не будет поддержано президентом США Дональдом Трампом, выразил мнение в беседе с NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. По его словам, в случае реализации данной инициативы ответ со стороны Вооруженных сил РФ не заставит себя долго ждать.

В случае если угроза Грэма о захвате так называемых теневых судов РФ перерастет в действие, Россия ответит тяжелыми ударами в первую очередь по морской инфраструктуре Украины. У нас возникнет логичный вопрос: следует ли давать Украине выходы к морю, чтобы те безэкипажными катерами атаковали не только наши танкеры, но и корабли? Грэм не сильно похож на ястреба, скорее больше походит на воробья, который конопли наклевался. На его заявления нет смысла обращать внимание. К тому же, я думаю, что администрация Белого дома, в первую очередь Трамп не сделает одобрительных заявлений по такому предложению на фоне текущих мирных переговоров, — высказался Колесник.

Ранее заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Чижов заявил, что у России никогда не было и нет «теневого флота». По его словам, речь идет о танкерах, которые плавают под флагами других стран, но поставляют российскую нефть в Индию и Китай.

корабли
США
Россия
Линдси Грэм
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Александрина Гуловская
А. Гуловская
