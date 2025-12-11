Российские военные ударили по используемым для нужд военных предприятий и ВСУ объектам топливно-энергетического комплекса Украины, сообщается в Telegram-канале Минобороны России. Были применены ударные БПЛА, оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия.

Нанесено поражение объектам энергетики и топливного комплекса, используемым в интересах ВСУ, — говорится в сообщении.

Кроме того, удары нанесены и по пунктам временной дислокации иностранных наемников и украинских вооруженных формирований в 152 районах.

Ранее сообщалось, что операция по взятию Лимана и успешное завершение действий в районе Волчанска знаменуют собой переход российских сил к новому, более масштабному этапу наступления. Обозреватели утверждают, что ВС РФ входят в этот этап более готовыми, чем противник. В МО РФ данную информацию не комментировали.

Глава МИД РФ Сергей Лавров на посольском круглом столе по тематике разрешения кризисной ситуации заявил, что потери ВСУ в ходе конфликта превысили 1 млн человек. По его словам, которые приводятся на сайте ведомства, число потерь ВСУ продолжает расти.