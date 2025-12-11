ВСУ предрекли скорый оперативный кризис из-за Лимана

Операция по взятию Лимана и успешное завершение действий в районе Волчанска знаменуют собой переход российских сил к новому, более масштабному этапу наступления, заявил Telegram-канал «Военная хроника». Обозреватели утверждают, что ВС РФ входят в этот этап более готовыми, чем противник. В МО РФ данную информацию не комментировали.

Согласно оценке канала, украинские силы находятся на пороге «оперативного кризиса» в районе таких ключевых городов, как Славянск и Краматорск. Кроме того, военкоры констатируют, что ВСУ практически потеряли контроль над Купянском. Если российское командование сможет реализовать свой план, то противника, по мнению авторов, ждут очень большие проблемы, вплоть до утраты Харькова. Переход города под контроль ВС РФ станет кульминацией текущего оперативного кризиса на восточном направлении, сказано в сообщении.

Аналогичной точки зрения придерживает и военный эксперт Анатолий Матвийчук. Он выразил уверенность в том, что освобождение Лимана полностью освобождает Купянское направление, позволяя ВС РФ выйти на окраины Харькова, в частности, к пригороду Чугуеву. Поскольку до Харькова остается всего 25–30 километров, Матвийчук прогнозирует, что российские войска могут выйти к областному центру уже к Новому году.