Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 декабря 2025 в 15:11

ВСУ предрекли скорый оперативный кризис из-за Лимана

«ВХ» предрекла ВСУ скорый оперативный кризис из-за утраты Лимана

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Операция по взятию Лимана и успешное завершение действий в районе Волчанска знаменуют собой переход российских сил к новому, более масштабному этапу наступления, заявил Telegram-канал «Военная хроника». Обозреватели утверждают, что ВС РФ входят в этот этап более готовыми, чем противник. В МО РФ данную информацию не комментировали.

Согласно оценке канала, украинские силы находятся на пороге «оперативного кризиса» в районе таких ключевых городов, как Славянск и Краматорск. Кроме того, военкоры констатируют, что ВСУ практически потеряли контроль над Купянском. Если российское командование сможет реализовать свой план, то противника, по мнению авторов, ждут очень большие проблемы, вплоть до утраты Харькова. Переход города под контроль ВС РФ станет кульминацией текущего оперативного кризиса на восточном направлении, сказано в сообщении.

Аналогичной точки зрения придерживает и военный эксперт Анатолий Матвийчук. Он выразил уверенность в том, что освобождение Лимана полностью освобождает Купянское направление, позволяя ВС РФ выйти на окраины Харькова, в частности, к пригороду Чугуеву. Поскольку до Харькова остается всего 25–30 километров, Матвийчук прогнозирует, что российские войска могут выйти к областному центру уже к Новому году.

военкоры
ВСУ
Украина
СВО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Более 50 человек пострадали от утечки газа в поезде
Стало известно о спасении человека из-под завалов после сильного взрыва
Россиянам дали советы, как не ошибиться с выбором елки на Новый год
Мерц пожаловался, что США неверно понимают суть Евросоюза
Цифровой надзор без иллюзий: что дает онлайн-контроль стройки
Батрутдинов стал Шуриком, Кузьмина беременна двойней: киноновинки декабря
Названы возможные сроки возвращения России на мировой рынок
Инженер посоветовала наиболее экологичный вариант новогодней елки
Вдова отправила прах мужа в стратосферу
«Жужжалка» вышла в эфир с новым несуществующим словом
Что подарить на Новый год друзьям: 100+ идей для лучших подарков
В Минобороны раскрыли цели новых ударов ВС России
На популярном курорте начали массово досматривать россиян и искать вейпы
Одна нейросеть столкнулась с масштабным сбоем
Бывший премьер Украины заявил о скрытой от него информации перед Майданом
Гаттузо пошутил о его сравнении с Галустяном в роли тренера «ГазМяса»
Маркетолог сравнил цены на домашний и кофе навынос
В Роскачестве предостерегли от украшения елки с помощью бубликов
На Украине преступники использовали БПЛА для убийства
Мать ребенка с ДЦП получила штраф за инвалидную коляску
Дальше
Самое популярное
Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю

Картошку больше не жарю! Готовлю по-шведски с укропом и сметаной. Просто, сытно и по-домашнему
Общество

Картошку больше не жарю! Готовлю по-шведски с укропом и сметаной. Просто, сытно и по-домашнему

Слоеное удовольствие к ужину — готовим копеечную запеканку с нежной рыбкой за 30 минут
Общество

Слоеное удовольствие к ужину — готовим копеечную запеканку с нежной рыбкой за 30 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.