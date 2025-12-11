Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 декабря 2025 в 15:20

Назван главный камень преткновения в мирном плане Трампа по Украине

Политолог Самонкин: Трамп решает конфликт на Украине по формуле Ближнего Востока

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Президент США Дональд Трамп решает украинский кризис по формуле Ближнего Востока, заявил NEWS.ru председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт и участник Изборского клуба Юрий Самонкин. По его мнению, попытки применить данную модель к конфликту на Украине не могут быть успешными.

У Трампа есть какая-то формула ближневосточного урегулирования, которую он применил в отношении Израиля и Палестины. Он пытается это внедрить и на Украине, но не получается, потому что там причинно-следственная связь не как в 1949 году, когда на одной территории создали два государства. Здесь формула искусственного создания проекта «Антироссия». То есть Украина — это не Иран, не Израиль и не Палестина, с которыми можно договариваться, — пояснил Самонкин.

По его мнению, ситуация на военном и дипломатическом фронтах делает невозможным ведение переговоров Москвы и Киева без условий полной капитуляции Украины, то есть денацификации и демилитаризации страны. Политолог отметил, что происходящее напоминает весну 1945 года, когда шла к завершению Великая Отечественная война.

Мне кажется, переговорный процесс — это как весна 1945 года, когда в СССР приехало правительство Карла Деница (бывший рейхспрезидент Германии. — NEWS.ru) и новым рейхсканцлером Третьего Рейха стал Йозеф Геббельс. Они тогда сказали: «Давайте мы обеспечим перемирие на 10 дней, приедет новый канцлер, заработает правительство, пора это прекращать». А маршал СССР Георгий Жуков говорит: «Нам нужна только безоговорочная капитуляция». То же самое происходит сейчас. Наши дипломаты и люди, приближенные к президенту говорят исключительно о переговорных вопросах только после безоговорочной капитуляции, — резюмировал Самонкин.

Ранее председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что украинского президента Владимира Зеленского ждет гражданская война, если конфликт с Россией будет заморожен без денацификации и демилитаризации. По его мнению, националистические формирования чувствуют себя хозяевами в стране.

Дональд Трамп
Украина
Ближний Восток
Россия
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Более 50 человек пострадали от утечки газа в поезде
Стало известно о спасении человека из-под завалов после сильного взрыва
Россиянам дали советы, как не ошибиться с выбором елки на Новый год
Мерц пожаловался, что США неверно понимают суть Евросоюза
Цифровой надзор без иллюзий: что дает онлайн-контроль стройки
Батрутдинов стал Шуриком, Кузьмина беременна двойней: киноновинки декабря
Названы возможные сроки возвращения России на мировой рынок
Инженер посоветовала наиболее экологичный вариант новогодней елки
Вдова отправила прах мужа в стратосферу
«Жужжалка» вышла в эфир с новым несуществующим словом
Что подарить на Новый год друзьям: 100+ идей для лучших подарков
В Минобороны раскрыли цели новых ударов ВС России
На популярном курорте начали массово досматривать россиян и искать вейпы
Одна нейросеть столкнулась с масштабным сбоем
Бывший премьер Украины заявил о скрытой от него информации перед Майданом
Гаттузо пошутил о его сравнении с Галустяном в роли тренера «ГазМяса»
Маркетолог сравнил цены на домашний и кофе навынос
В Роскачестве предостерегли от украшения елки с помощью бубликов
На Украине преступники использовали БПЛА для убийства
Мать ребенка с ДЦП получила штраф за инвалидную коляску
Дальше
Самое популярное
Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю

Картошку больше не жарю! Готовлю по-шведски с укропом и сметаной. Просто, сытно и по-домашнему
Общество

Картошку больше не жарю! Готовлю по-шведски с укропом и сметаной. Просто, сытно и по-домашнему

Слоеное удовольствие к ужину — готовим копеечную запеканку с нежной рыбкой за 30 минут
Общество

Слоеное удовольствие к ужину — готовим копеечную запеканку с нежной рыбкой за 30 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.