Назван главный камень преткновения в мирном плане Трампа по Украине

Президент США Дональд Трамп решает украинский кризис по формуле Ближнего Востока, заявил NEWS.ru председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт и участник Изборского клуба Юрий Самонкин. По его мнению, попытки применить данную модель к конфликту на Украине не могут быть успешными.

У Трампа есть какая-то формула ближневосточного урегулирования, которую он применил в отношении Израиля и Палестины. Он пытается это внедрить и на Украине, но не получается, потому что там причинно-следственная связь не как в 1949 году, когда на одной территории создали два государства. Здесь формула искусственного создания проекта «Антироссия». То есть Украина — это не Иран, не Израиль и не Палестина, с которыми можно договариваться, — пояснил Самонкин.

По его мнению, ситуация на военном и дипломатическом фронтах делает невозможным ведение переговоров Москвы и Киева без условий полной капитуляции Украины, то есть денацификации и демилитаризации страны. Политолог отметил, что происходящее напоминает весну 1945 года, когда шла к завершению Великая Отечественная война.

Мне кажется, переговорный процесс — это как весна 1945 года, когда в СССР приехало правительство Карла Деница (бывший рейхспрезидент Германии. — NEWS.ru) и новым рейхсканцлером Третьего Рейха стал Йозеф Геббельс. Они тогда сказали: «Давайте мы обеспечим перемирие на 10 дней, приедет новый канцлер, заработает правительство, пора это прекращать». А маршал СССР Георгий Жуков говорит: «Нам нужна только безоговорочная капитуляция». То же самое происходит сейчас. Наши дипломаты и люди, приближенные к президенту говорят исключительно о переговорных вопросах только после безоговорочной капитуляции, — резюмировал Самонкин.

Ранее председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что украинского президента Владимира Зеленского ждет гражданская война, если конфликт с Россией будет заморожен без денацификации и демилитаризации. По его мнению, националистические формирования чувствуют себя хозяевами в стране.