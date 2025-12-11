Что подарить на Новый год друзьям: 100+ идей для лучших подарков

Что подарить друзьям на Новый год

Что подарить на Новый год друзьям: 100+ идей для лучших подарков

Начало декабря — это всегда старт праздничного марафона, и одной из самых приятных, но и самых сложных задач становится выбор подарков. Хочется, чтобы презент для близких друзей был не просто формальным жестом, а по-настоящему отражал вашу заботу, тепло и знание их интересов. Именно поэтому мы собрали для вас обширный список вдохновляющих новогодних подарков друзьям, которые помогут вам найти идеальный сюрприз. В нашем обзоре вы найдете как практичные и модные решения, так и очень оригинальные и небанальные подарки для друзей. Мы подробно разберем варианты для него и для нее, а также предложим креативные решения, которые можно сделать самостоятельно.

Подарки для друга: от гаджетов до хобби

Ответить на вопрос «Что подарить другу на Новый год?» проще всего, ориентируясь на его стиль жизни и увлечения. Мужские подарки обычно делятся на две основные категории: функциональные (техника, рабочие инструменты) и эмоциональные (связанные с хобби или комфортом).

Электроника и гаджеты: сила технологий

Портативная акустика. Компактная, но мощная Bluetooth-колонка с защитой от влаги, которая пригодится на природе, в поездках или на даче.

Аксессуары для ПК. Эргономичная механическая клавиатура или высокоточная игровая мышь. Если ваш друг много путешествует или часто работает из кафе, отличным выбором станет удобный коврик для мыши с функцией беспроводной зарядки.

Умные часы или фитнес-трекер. Помогут отслеживать физическую активность, качество сна и уровень стресса.

Внешние накопители. Высокоскоростные внешние SSD-диски, особенно актуальные для тех, кто занимается видеомонтажом или фотографией.

Комплектующие для компьютера. Оперативная память DDR5 в этом декабре стала по-настоящему роскошным подарком.

Идеи подарков на Новый год

Подарки для хобби и увлечений

Для кулинаров-любителей. Набор для приготовления стейков (термометр-щуп, специальный нож), универсальный электрический гриль для домашнего использования или книга с рецептами мужской кухни.

Для спортсменов. Массажный ролик для миофасциального релиза, качественный шейкер для спортивного питания, абонемент на скалолазание или занятия в спортивном центре.

Для геймеров. Подписка на популярный игровой сервис, коллекционная фигурка персонажа любимой игры, сертификат в VR-клуб.

Для путешественников и туристов. Легкий и компактный рюкзак для походов, прочный термос с двойными стенками или многофункциональный инструмент.

Стиль, комфорт и уход

Стиль. Качественный кожаный ремень или портмоне, стильные солнечные очки (если вы уверены в форме оправы) или брендовые минималистичные часы.

Комфорт. Уютный махровый халат, мягкий флисовый плед для домашнего кинопросмотра или дизайнерский настольный светильник.

Уход. Набор качественной мужской косметики для ухода за бородой и усами или сертификат в барбершоп на комплексную услугу.

Подарки для подруги: уютные, модные и красивые

Выбор подарка подруге на Новый год требует тонкого баланса между эстетикой, трендами и практичностью. Многие девушки ценят подарки, которые помогают им расслабиться, стать красивее или создать уют в доме.

Уход за собой и красота

Сфера красоты предоставляет массу возможностей для выбора подарка подруге на Новый год.

Для расслабления. Набор для домашнего СПА (ароматические соли, скрабы, шипучие бомбочки ручной работы).

Для лица. Ультразвуковая щетка для очищения лица, набор премиальных тканевых масок или сыворотка с активными компонентами (витамином С, ретинолом).

Для дома. Аромадиффузор с палочками или ароматическая свеча.

Аксессуары для волос. Качественный шелковый набор для сна (наволочка и маска) или фен с функцией ионизации.

Что подарить подруге на Новый год

Модные аксессуары и декор

Аксессуары. Теплый кашемировый шарф, стильная сумка-шопер, изящный кулон или браслет.

Декор. Гирлянда с необычными лампочками, плед крупной вязки или набор декоративных подушек.

Планирование. Стильный недатированный планер или ежедневник в обложке из натуральной кожи, который вдохновит ее на новые свершения в новом году.

Фото. Фотоаппарат мгновенной печати («Полароид») или принтер для печати фотографий со смартфона.

Не забывайте и о хобби вашей подруги. Она увлекается рисованием? Купите хорошие принадлежности, краски, карандаши. Любит петь? Отличным подарком будет билет на мастер-класс по вокалу. Занимается спортом? Продление абонемента на фитнес подруга примет на ура.

Креативные и оригинальные подарки для друзей

Если стандартные презенты кажутся вам скучными, обратите внимание на нашу подборку оригинальных подарков для друзей. Они демонстрируют вашу фантазию и стремление удивить.

Подарки-впечатления

Дарите эмоции, а не вещи. Впечатления, поездки, интересные мастер-классы — это отличные оригинальные подарки и для вас, и для ваших друзей, которые запомнятся надолго. Ведь такие презенты можно разделить друг с другом!

Активный отдых. Сертификат на картинг, урок верховой езды, занятие танцами, полет в аэротрубе.

Творчество. Мастер-класс по созданию ювелирных украшений, уроки живописи или гончарное дело.

Интеллект. Билеты на квест-комнату или интеллектуальную игру.

Персонализированные вещи

Индивидуальный подход всегда ценится.

Подарки с фото. Фотопазл, плед с коллажем из общих фотографий или кружка с гравировкой личной шутки.

Арт-объекты. Заказной портрет друга или подруги в необычном стиле (поп-арт, стилизация под мультперсонажа).

Атрибутика. Персонализированный свитшот или футболка с забавным принтом, понятным только вашей компании.

Можно еще подарить друзьям что-то необычное и небанальное: какую-нибудь старинную безделушку любителям истории, необычную дизайнерскую вещь модникам, костюм для питомца кошатникам или собачникам.

Лучшие подарки на Новый год

Подарки друзьям своими руками: тепло и душа

Нет ничего более ценного, чем подарок, сделанный с любовью. Подарки друзьям своими руками всегда несут особую энергетику.

Съедобные и ароматные подарки

Сладкий набор. Домашнее имбирное печенье, красиво упакованная смесь для приготовления горячего шоколада (какао, маршмеллоу, специи) или набор конфет ручной работы. Сделанный своими руками торт или набор пирожных.

Наборы для напитков. Ингредиенты для безалкогольного глинтвейна (специи, сухофрукты, апельсины) или сиропы собственного приготовления для кофе.

Декор и уют

Текстиль. Свяжите теплый шарф, варежки или сделайте уютную декоративную подушку.

Ароматы и свечи. Изготовьте свечи из воска с натуральными эфирными маслами, добавив новогодние ароматы (корица, цитрус).

Альбом. Создайте скрапбукинг-альбом с вашими совместными фотографиями и забавными комментариями.

Плакат с лучшими моментами из вашей дружбы.

Личный подход и время, потраченное на создание подарков друзьям своими руками, часто оказываются гораздо ценнее, чем любая дорогая покупка из магазина.

Идеи для совместных подарков от всей компании

Когда вы ищете идеи подарков для компании друзей, важно, чтобы презент объединял всех людей в группе, а не доставался только кому-то одному. Это подойдет большим компаниям. Совместные подарки для друзей позволяют собрать крупную сумму, чтобы приобрести что-то более существенное или организовать грандиозное мероприятие.

Общий досуг и впечатления

Лучший совместный подарок для друзей — это то, что вы переживете вместе.

Коллективный отдых. Аренда загородного дома или коттеджа на праздничные выходные для совместного мини-путешествия и смены обстановки. Совместный тур.

Мастер-классы. Запишитесь на общий кулинарный курс (например, по приготовлению пасты или рецептов экзотической азиатской кухни) или коллективный урок по рисованию.

Развлечения. Билеты на концерт любимой группы, коллективное посещение арт-выставки или спортивного матча.

Предметы для общего пользования

Эти подарки станут центром ваших будущих вечеринок и встреч:

Настольные игры. Купите сложную и увлекательную настольную игру, рассчитанную на много игроков.

Техника для вечеринок. Качественная караоке-система с двумя беспроводными микрофонами, портативный проектор для просмотра фильмов на открытом воздухе или домашний электрический гриль для совместных ужинов.

Кофе-бар. Качественная автоматическая кофемашина с капучинатором, которая будет использоваться при каждой встрече у кого-то из компании.

Что подарить компании друзей на Новый год

Идеи подарков для компании друзей фокусируются на создании ярких коллективных воспоминаний и укреплении дружбы в компании.

Вкусные подарки для дружеской вечеринки

Еда и напитки — это всегда удачный вариант, особенно если они подобраны со вкусом и акцентом на качество.

Гастрономические сеты и наборы

Собирая гастрономический бокс, вы демонстрируете заботу и внимание к деталям.

Сырный сет. Набор элитных сыров (с белой или голубой плесенью), дополненный орехами, эксклюзивным медом, джемами и крекерами.

Десертный набор. Шоколад ручной работы от местных мастеров, экзотические сухофрукты и орехи в красивой деревянной коробке.

Совместный поход в хорошее кафе, большой набор еды от любимого ресторана.

Наборы для напитков и аксессуары

Набор для безалкогольных коктейлей. Шейкер, мерный стакан (джиггер) и коллекция сиропов премиум-класса с необычными вкусами (например, лаванда, имбирь, огурец).

Чайный/кофейный набор. Несколько сортов редкого зернового кофе, уникальный китайский или травяной чай, в комплекте с туркой, френч-прессом или красивой заварочной кружкой.

Набор для глинтвейна. Качественный вишневый или гранатовый сок, палочки корицы, анис, кардамон и сушеные апельсины в подарочной упаковке.

Личный самовар. Электрический самовар с функцией поддержания температуры, который станет центром чаепитий.

Подарки из этой категории являются прекрасным дополнением к праздничному столу и создают атмосферу уюта.

Все еще не знаете, какие новогодние подарки презентовать друзьям? Просто спросите у них самих, а что они хотят? Попросите составить вишлист, чтобы выбирать не из одного, а из нескольких вариантов, обговорите сумму — возможно, этот вариант будет наилучшим.

