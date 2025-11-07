Вооруженного ножом дебошира задержали в столичном караоке-клубе Росгвардейцы задержали мужчину с ножом в караоке-клубе на востоке Москвы

Сотрудники Росгвардии задержали мужчину, устроившего дебош в караоке-клубе на востоке Москвы. Как сообщили NEWS.ru в Главном управлении ведомства по столице, сигнал о происшествии поступил с охраняемого объекта на Просторной улице.

По информации администрации заведения, 34-летний пьяный посетитель вступил в конфликт с другими гостями. При этом он угрожал окружающим холодным оружием, создавая реальную опасность для их жизни и здоровья.

Прибывшие на вызов росгвардейцы потребовали от дебошира прекратить, однако он отказался подчиниться законным требованиям. При попытке его задержания мужчина активно сопротивлялся, что потребовало применения специальных средств.

После этого нарушителя доставили в отдел полиции. Правоохранители продолжают расследование обстоятельств инцидента.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье росгвардейцы задержали мужчину, угрожавшего оружием медицинским работникам. Им оказался 47-летний местный житель, который вызвал скорую помощь, а по приезде медиков достал предметы, схожие с пистолетом и автоматом. По предварительной информации, никто не пострадал.