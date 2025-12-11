Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Хурму с детства не любил, но этот десерт — просто фантастика: готовлю «зимний» кремовый мусс

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Этот десерт как объятие в холодный день. Теплый шоколадный вкус, нежная текстура и сладость спелой хурмы создают неповторимую зимнюю атмосферу.

Для десерта мне понадобится: спелая хурма (2 шт.), какао-порошок (2 ст. л.), молоко (120 мл), мед (2 ст. л.).

Выбираю спелую, мягкую хурму — от этого зависит успех десерта. Снимаю с плодов кожуру и нарезаю мякоть крупными кусочками, удаляя плодоножку. Складываю хурму в чашу блендера. Добавляю какао-порошок, молоко и мед. Взбиваю до получения абсолютно однородной, гладкой массы без комочков. Пробую и при желании добавляю еще немного меда. Десерт можно подавать сразу — он будет иметь консистенцию густого коктейля. Если хочется более плотной текстуры, как у мусса, разливаю по креманкам и убираю в холодильник на 2-3 часа. За это время десерт загустеет естественным образом благодаря пектину в хурме. Подаю охлажденным, украсив листиком мяты или щепоткой какао.

Ранее также сообщалось о нашем десерте, который уже прозвали ответом дубайскому шоколаду. Он делается из адыгейского сыра и поражает необычным вкусом.

