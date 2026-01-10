Атака США на Венесуэлу
10 января 2026 в 13:18

Пельмени как у шеф‑повара: простой рецепт идеального теста от мастера из московского ресторана!

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Новогодние каникулы — отличный повод порадовать семью домашними пельменями. Но как добиться того самого «ресторанного» качества теста, чтобы оно не рвалось и не раскисало при варке? Всего 4 простых ингредиента, а результат превзойдет ожидания!

Для теста вам понадобятся: мука (650 г), яйцо (1 шт.), соль (10 г) и вода (250 мл). Сначала соедините яйцо с водой, добавьте соль и муку, затем тщательно вымешивайте тесто не менее 10 минут — это важно для развития клейковины, которая удержит влагу при варке. После замеса заверните тесто в плёнку и дайте ему «отдохнуть» в холодильнике минимум 15 минут: так мука впитает воду, и тесто станет гладким и послушным.

Когда тесто «отдохнет», слегка припылите стол и скалку мукой, раскатайте кусок теста и вырежьте кружочки. Выложите фарш, плотно скрепите края и варите пельмени в подсоленной воде с лавровым листом около 5 минут. Главное — не перегружайте кастрюлю: за раз лучше готовить 2–3 порции, чтобы пельмени не слиплись. Приятного аппетита!

Ранее сообщалось, что вы сможете удивить гостей или порадовать семью изысканным, но простым в приготовлении блюдом. Французский киш лорен — ваш лучший выбор. Этот сытный пирог с нежнейшей заливкой можно подать и как горячую закуску, и как полноценное основное блюдо.

