Бутерброд с хурмой — это нереально вкусно: готовим закуску на грани десерта — идеально для фуршета

Этот бутерброд — гениальное решение для тех, кто любит нестандартные сочетания. Теплая карамелизированная хурма с ее медовой сладостью встречается с прохладной текучей бурратой. Острая нотка чили и хруст поджаренного хлеба добавляют недостающие контрасты, создавая идеальный баланс.

2 ломтика хорошего хлеба (чиабатта, багет) поджариваю на гриле или сухой сковороде до хрустящей корочки. 1 спелую, но плотную хурму очищаю от кожуры и нарезаю дольками толщиной 1 см. Обжариваю дольки на сковороде с небольшим количеством сливочного масла по 1–2 минуты с каждой стороны до появления карамельных подпалин. На поджаренный хлеб намазываю тонкий слой творожного сыра для основы. Затем выкладываю листья салата. Сверху размещаю шарик бурраты (или разрываю его на куски). На сыр аккуратно выкладываю теплые дольки карамелизированной хурмы. Сбрызгиваю все жидким медом, посыпаю тонкими колечками острого перца чили, мелко нарезанным зеленым луком и дроблеными фисташками. Подаю немедленно.

