Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
31 декабря 2025 в 07:18

Бутерброд с хурмой — это нереально вкусно: готовим закуску на грани десерта — идеально для фуршета

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Этот бутерброд — гениальное решение для тех, кто любит нестандартные сочетания. Теплая карамелизированная хурма с ее медовой сладостью встречается с прохладной текучей бурратой. Острая нотка чили и хруст поджаренного хлеба добавляют недостающие контрасты, создавая идеальный баланс.

2 ломтика хорошего хлеба (чиабатта, багет) поджариваю на гриле или сухой сковороде до хрустящей корочки. 1 спелую, но плотную хурму очищаю от кожуры и нарезаю дольками толщиной 1 см. Обжариваю дольки на сковороде с небольшим количеством сливочного масла по 1–2 минуты с каждой стороны до появления карамельных подпалин. На поджаренный хлеб намазываю тонкий слой творожного сыра для основы. Затем выкладываю листья салата. Сверху размещаю шарик бурраты (или разрываю его на куски). На сыр аккуратно выкладываю теплые дольки карамелизированной хурмы. Сбрызгиваю все жидким медом, посыпаю тонкими колечками острого перца чили, мелко нарезанным зеленым луком и дроблеными фисташками. Подаю немедленно.

Ранее сообщалось о рецепте рыбы из Китая. Эти медальоны из скумбрии в цитрусово-соевом маринаде получаются очень сочными и ароматными.

Проверено редакцией
Читайте также
Подборка лучших бутербродов на новогодний стол: все, что нужно к напиткам
Общество
Подборка лучших бутербродов на новогодний стол: все, что нужно к напиткам
Минздрав дал совет по питанию россиянам в новогоднюю ночь
Россия
Минздрав дал совет по питанию россиянам в новогоднюю ночь
Готовим «Морскую розу» к Новому году и Рождеству — топ-закуска с яркой рыбкой в корзинках из грибов: восхищение обеспечено
Общество
Готовим «Морскую розу» к Новому году и Рождеству — топ-закуска с яркой рыбкой в корзинках из грибов: восхищение обеспечено
Упрощенная версия селедки под шубой в лаваше: этот рулет останется вкусным даже 1 января
Общество
Упрощенная версия селедки под шубой в лаваше: этот рулет останется вкусным даже 1 января
На скорую руку: готовим салат «Гранатовый браслет» на Новый год
Семья и жизнь
На скорую руку: готовим салат «Гранатовый браслет» на Новый год
еда
закуски
рецепты
хурма
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Какую закуску подать к ликеру: искусство идеального сочетания
Герасимов раскрыл, какую задачу поставил Путин перед войсками на 2026 год
На Кубани массово задерживаются поезда из-за поломки состава
Как избежать новых рисков блокировки карт: главное, что нужно помнить
ВС России в щепки разнесли блиндажи ВСУ: новости СВО на утро 31 декабря
Клюквенная шарлотка: ностальгия по ГОСТу в новом исполнении
Мужчина выиграл миллиарды в лотерею и не явился за призом
В русском языке заметили неожиданную тенденцию, связанную с англицизмами
Герасимов рассказал о темпах наступления российской армии в декабре
Герасимов проверил выполнение боевых задач подразделениями «Севера»
В Совфеде раскрыли тайный смысл слов фон дер Ляйен об Украине в ЕС
Стало известно, во сколько обойдется путешествие в «затерянный мир» Сибири
Новые запреты для МФО: чем заменить микрозаймы, где срочно взять деньги
На скорую руку: готовим салат «Гранатовый браслет» на Новый год
Над Подмосковьем сбили десятки БПЛА и один из них упал в деревне
Разгромили 36 блиндажей и ударили пушкой: успехи ВС РФ к утру 31 декабря
Расчеты БПЛА «Молния-2» сорвали подвоз боеприпасов ВСУ у Гуляйполя
Минздрав дал совет по питанию россиянам в новогоднюю ночь
Точный удар ВС РФ разгромил склад боеприпасов ВСУ у Константиновки
Российские артиллеристы сорвали ротацию ВСУ
Дальше
Самое популярное
Куриные отбивные больше не делаю. Готовлю новогоднее чудо из Грузии — нужны курица, грецкие орехи и гранатовый соус
Общество

Куриные отбивные больше не делаю. Готовлю новогоднее чудо из Грузии — нужны курица, грецкие орехи и гранатовый соус

Простой маринад для утки на Новый год: делает мясо тающим и ароматным за сутки
Общество

Простой маринад для утки на Новый год: делает мясо тающим и ароматным за сутки

Эта картошка останется вкусной даже 1 и 2 января: праздничный вариант картофеля на Новый год
Общество

Эта картошка останется вкусной даже 1 и 2 января: праздничный вариант картофеля на Новый год

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.