17 марта 2026 в 08:29

Капусту больше не квашу: делаю закуску в горячем маринаде — готова за сутки и подходит ко всему

Отменный рецепт! Получается очень вкусно — попробуйте хотя бы раз и обычную квашеную капусту будете делать намного реже. Эта закуска готовится намного быстрее, а вкус получается яркий и насыщенный. Капуста пропитывается ароматным горячим маринадом, становится сочной и отлично подходит к мясу, картошке, шашлыку и даже просто к хлебу.

Ингредиенты на трехлитровую банку: капуста — 1 небольшой кочан (около 1–1,2 кг), морковь — 1 шт., чеснок — 3 зубчика, репчатый лук — 1–2 шт., болгарский красный перец — 1 шт., зелень — небольшой пучок. Для маринада: вода — 1,5 л, соль — 2 ст. л., сахар — 4 ст. л., растительное масло — 120 мл, уксус 70% — 1 ст. л.

Капусту нашинкуйте тонкой соломкой. Морковь натрите на крупной терке, лук нарежьте полукольцами, болгарский перец — тонкими полосками. Чеснок мелко порубите, зелень также измельчите. Все овощи аккуратно перемешайте в большой миске и плотно уложите в чистую банку.

Для маринада вскипятите воду, добавьте соль, сахар и растительное масло. В самом конце влейте уксус и перемешайте. Горячим маринадом сразу залейте капусту, накройте пластиковой крышкой и оставьте остывать при комнатной температуре. Через сутки закуска полностью готова.

Ольга Шмырева
