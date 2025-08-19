Переговоры Путина и Трампа на Аляске
19 августа 2025 в 19:28

Готовлю глинтвейн из дачных ягод — аромат на весь дом: безалкогольный

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Готовлю глинтвейн из дачных ягод — аромат на весь дом. Он получается сладковато-пряным, с глубоким фруктовым вкусом, где яблоки и ягоды раскрывают свой аромат в сочетании с корицей, гвоздикой и цитрусовыми нотками.

Рецепт: в кастрюле смешайте 1 л яблочного сока, 500 мл вишневого или смородинового морса, нарезанные дольками 2 яблока, горсть черноплодной рябины, 1 апельсин (с кожурой), 3 ст. л. меда, 2 палочки корицы, 5 звездочек бадьяна и 5 гвоздик. Доведите до 70 °C (не кипятите!), томите 15 минут под крышкой.

Процедите, подавайте в кружках с долькой апельсина — этот безалкогольный напиток согревает и укрепляет иммунитет! Идеален для семейных вечеров и детских праздников.

Ранее стало известно, как приготовить клубничный компот «Мохито»: рецепт на 3-литровую банку. Можно использовать замороженные ягоды.

глинтвейн
напитки
рецепты
ягоды
