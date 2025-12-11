Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 декабря 2025 в 15:54

На популярном курорте начали массово досматривать россиян и искать вейпы

Правоохранители Пхукета начали массово останавливать россиян для проверки вещей

Правоохранители Пхукета усилили контроль за иностранными туристами, в первую очередь, за россиянами, пишет «Турпром». По данным источника, полиция начала останавливать их на улицах и проверять личные вещи — от сумок до багажа мотобайков. Представители органов ищут вейпы и другие запрещенные предметы.

Отдыхающим напомнили о запретах, которые действуют в Таиланде, включая антинаркотические меры, полный запрет на устройства для нагревания табака и парения. Также здесь нельзя оскорблять монархию, играть в азартные игры и работать без разрешения. Нарушения этих правил могут обернуться крупными штрафами, арестом или депортацией.

Ранее посол РФ в Таиланде Евгений Томихин назвал главную ошибку российских туристов в Королевстве. Речь идет о случаях, когда граждане пренебрегают покупкой медицинской страховки. Лечение при чрезвычайной ситуации обойдется россиянам недешево, напомнил дипломат.

В ноябре на Пхукете задержали гражданина РФ по запросу США. У него изъяли ноутбуки, телефоны и цифровые кошельки. Задержанный оказался 35-летним хакером, который атаковал системы безопасности госучреждений в Европе и США.

Пхукет
россияне
рейды
досмотры
