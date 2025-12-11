Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 декабря 2025 в 15:55

Вдова отправила прах мужа в стратосферу

Британка выполнила последнее желание мужа и запустила его прах в космос

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Жительница Великобритании Аннетт Маршалл отправила прах своего мужа в стратосферу, передает Daily Star. Шон, бывший машинист и страстный поклонник космоса, ушел из жизни в феврале 2025 года в возрасте 52 лет. Он мечтал, чтобы люди вспоминали о нем, глядя на звезды.

На это женщина потратила 3,9 тыс. фунтов (около 407,2 тыс. рублей). Она выбрала компанию Aura Flights, специализирующуюся на подъеме урн с прахом с помощью стратосферных шаров на высоту более 35 километров. На этой высоте прах рассеивается в условиях, близких к космическим.

Основатели компании, Крис Роуз и Алекс Бейкер, утверждают, что частицы пепла со временем возвращаются на Землю, выпадая в виде дождя или снега. Таким образом, они совершают циклическое путешествие.

Ранее канадская писательница Джессика Уэйт пережила шокирующее открытие о неверности своего мужа, что вызвало у нее бурю эмоций. Узнав о его изменах сразу после смерти, она смешала его прах с собачьими фекалиями, но позже, осознав свою ошибку, съела оставшийся прах. Сейчас, восстановившись после предательства, она пишет мемуары, чтобы осмыслить свои чувства и найти новый путь в жизни.

