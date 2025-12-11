Вдова отправила прах мужа в стратосферу

Жительница Великобритании Аннетт Маршалл отправила прах своего мужа в стратосферу, передает Daily Star. Шон, бывший машинист и страстный поклонник космоса, ушел из жизни в феврале 2025 года в возрасте 52 лет. Он мечтал, чтобы люди вспоминали о нем, глядя на звезды.

На это женщина потратила 3,9 тыс. фунтов (около 407,2 тыс. рублей). Она выбрала компанию Aura Flights, специализирующуюся на подъеме урн с прахом с помощью стратосферных шаров на высоту более 35 километров. На этой высоте прах рассеивается в условиях, близких к космическим.

Основатели компании, Крис Роуз и Алекс Бейкер, утверждают, что частицы пепла со временем возвращаются на Землю, выпадая в виде дождя или снега. Таким образом, они совершают циклическое путешествие.

